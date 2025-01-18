'Сам пропал в неизвестном направлении': в Харьковском ТЦК опровергли информацию об избиении таксиста и повреждении его авто. Видео

В Харькове предприниматель заявил, что его сотрудника-водителя по дороге на работу якобы подрезали представители ТЦК и СП, повредив автомобиль, и забрали в военкомат в Холодногорском районе города. В областном территориальном центре комплектования утверждают, что мужчина сам согласился прибыть в ТЦК, но после уточнения персональных данных и получения направления на военно-врачебную комиссию сбежал.

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Свою версию событий бизнесмен Павел Сохин опубликовал в Instagram. Он показал видео с машиной такси, документы водителя на имя Сергея Клочко и фотокопию заявления.

По его словам, бус и внедорожник без номеров подрезали такси на дороге. Водителя якобы вытащили из машины, избили и увезли в военкомат.

Транспортное средство осталось посреди дороги. Только через час машину запарковали на обочине.

"Во время этой "операции" мой автомобиль, используемый в службе такси, был серьезно поврежден: поцарапанное крыло, выбитая дверь, сломанное зеркало, проколотые шины. Общая стоимость повреждений составляет примерно 1,5-2 тыс. долларов", – утверждает Сохин.

Жена таксиста и адвокат якобы нашли мужчину с побоями в ТЦК. "Полиция не захотела даже оформлять ДТП, они заявили, что ничего не видели, ничего не слышали", – написал предприниматель.

В Харьковском ОТЦК и СП отреагировали на ситуацию. Пресс-служба сообщила, что группа оповещения (сотрудники Национальной полиции и военнослужащие Вооруженных сил Украины) осуществляла мобилизационные мероприятия и предложила водителю такси поехать в РТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных.

"Со стороны военнослужащих группы уведомления действий физического или психологического влияния к гражданину не применялось", – отмечается в посте.

Военнообязанный согласился с законными требованиями должностных лиц, закрыл свою машину и вместе с группой оповещения прибыл в ТЦК. Но после направления на ВВК он "скрылся в неизвестном направлении и находится в розыске".

"Видео и соответствующие комментарии, распространяемые в сетях – это откровенная клевета и сознательная дискредитация территориальных центров комплектования и социальной поддержки и попытка препятствования выполнению возложенных на них задач. В частности, речь идет о якобы повреждении автомобиля...

Это не соответствует действительности, никаких ДТП или фактов умышленного повреждения автотранспортных средств не было", – заявили в Харьковском областном ТЦК.

Полный текст сообщения:

Как писал OBOZ.UA, ранее Генеральный штаб ВСУ обнародовал номера всех областных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Туда граждане могут обращаться, чтобы сообщить о случаях проблем и злоупотреблений со стороны сотрудников Центров.

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