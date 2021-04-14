Як відомо, лозунг "свій до свого по своє" став популярним наприкінці 19 століття у Галичині. Створення й підтримка корпоративного підприємництва серед українців тоді не лише зменшило домінування польського бізнесу, а й стало важливим кроком для національного єднання.

Сьогодні, в умовах світової пандемії та військової загрози від Путінської Росії, підтримка національної економіки, національного виробника та особливо малого і середнього бізнесу – важлива як ніколи!

Суспільство мусить показувати приклад і змусити владу центральну та місцеву до економічного патріотизму.

Не може в сьогоднішніх умовах влада харківська витрачати мільярди гривень на турецькі автобуси, а київська – на білоруські, коли є львівські! Цинізмом також є нині закупівля набагато дорожчих засобів захисту для медиків через корумпованих посередників у закордонних фірм, коли є наша якісна продукція національного виробника.

Наш Фонд "Рідна країна" спільно з Черкаським VENETOMED нині проводить благодійну акцію по забезпеченню закладів первинної медицини захисними комбінезонами та халатами. Натомість центральна та місцева влада продовжує вибирати корупційні схеми закупівлі засобів захисту медичних працівників закордонного виробництва за завищеними цінами з метою власного збагачення?!

Вже давно настав час створення Урядом сприятливих умов для підтримки національного виробника у всіх сферах економіки.

І не треба боятися МВФ – потрібно лишень поглянути на рішення влади США, яка нині послідовно захищає і підтримує власного виробника!

Отож і ми мусимо відновити стару добру традицію національного кооперативного руху під гаслом "сам до свого про своє", бо ніхто за нас Україну не врятує й щасливою не зробить!