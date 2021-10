С выставки во Львове изъяли картины с надписями 18+: автор обвинил организаторов в цензуре. Фото

Во Львовском дворце искусств сняли с выставки две картины местного художника Олега Сусленко, содержащие надписи "Suck my d*ck" и "Кiss my a*s". Жалобы якобы поступали от посетителей, однако самого художника об этом не предупредили.

Как рассказал сам Сусленко в видеообращении, опубликованному на его странице в Facebook, в день открытия выставки "100 лет одиночества" 1 октября, в рамках которой картины экспонировались во дворце искусств, они там были. Однако затем, по его словам, исчезли (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

То, что картины убрали, он увидел сам, придя на выставку 9 октября. По мнению художника, причиной таких действий администрации учреждения является "банальная цензура".

Видео дня

Позже в комментарии изданию Zaxid.net Сусленко рассказал, что об изъятии работ его не предупреждали и до сих пор ничего не объяснили. По словам художника, неофициально ему сказали, что их забрали на третий день после открытия из соображений цензуры.

"Было бы логично, если бы учреждение сразу сказало, что этот художник им не подходит из-за определенных правил или убеждений. Поскольку работы было одобрено, повешено, выставка открыта, то возникает вопрос, по какому именно пункту правил их сняли", – сказал Сусленко.

Со своей стороны Орест Скоп – главный художник Львовского дворца искусств, в комментарии изданию отметил, что на картины Сусленко якобы начали жаловаться посетители.

"Современное искусство является провокационным, но как государственное учреждение мы должны следить, чтобы лишних провокаций не было", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе ресторан "Реберня" попал в скандал, разместив на стенах картины с изображениями Дюка и надписью "Понаехали", Екатерины Второй с чемоданом и указателем на Ростов, а также прибитого гвоздями языка.