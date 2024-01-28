С шести лет помогает армии: Порошенко рассказал о юной волонтерке 'Мышке' из Николаева

Петр Порошенко во время поездки на юг встретился с николаевскими волонтерами. Лида Немлий, которую все ласково называют "Мышка", и ее мама Юлия волонтерят с 2014 года. Тогда Лиде было всего шесть лет.

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О юной волонтере Петре Порошенко рассказал в видео, размещенном на его youtube-канале.

Лида рисует картины, шьет аутентичные украинские куклы-обереги, которые продает через соцсети, а заработанные деньги отдает на добрые дела.

Сейчас девушка вместе с матерью помогают 36-й бригаде. "Мышка" написала Порошенко трогательное письмо и попросила дроны для морпехов.

"В 2014-м, когда началась война, моя мама была небезразлична к этому. Она начала волонтерить и меня подключила. За ручку взяла, и так началась моя волонтерская деятельность", – рассказывает девочка.

"Мышка" – моя хорошая подруга уже много лет. Когда нас познакомил наш Глеб Бабич, с тех пор мы держим связь. Помню, как в 2021 году в разгар пандемии она передала нам с Мариной подлинные украинские куклы-обереги. К счастью. Они до сих пор в моем кабинете", – вспоминает пятый президент.

"С удовольствием читал все письма "Мишки". И вот наконец по дороге к нашим ребятам на южный фронт мы встретились в ее родном Николаеве. Недавно мне пришло бумажное письмо от "Мишки" о том, что для ее подопечных из 36 бригады морской пехоты нужны дроны. "Дроны, так дроны", – сказал тогда я. И вот мы уже в Николаеве передаем Лиде два десятка FPV-дронов. А Лидия подарила мне боевого гуся", – показывает Порошенко сувенир в память.

"Мышка", которая заканчивает школу, рассказывает – мечтает о карьере дипломата. Но прежде всего всем вместе нужно поддерживать ВСУ, говорит девушка. В прошлом году они с мамой получили почетные нагрудные знаки Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "За содействие войску".

"Ключ нашего пути к победе – человечность и единство. Если мы будем едины, мы будем гораздо сильнее врага", – убеждена Лида Немлий.