С оккупированных территорий вернули еще три семьи с детьми: Лубинец рассказал подробности

Из временно захваченных войсками России территорий Донецкой и Запорожской областей удалось вывезти еще три украинских семьи. Одна из семей с трехлетним ребенком проживала в оккупированном Энергодаре.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в понедельник, 18 марта, на своей странице в Facebook. С украинцами уже пообщались правоохранительные органы для того, чтобы установить, какие преступления совершали оккупанты.

По словам омбудсмена, родители семьи из Энергодара работали на ЗАЭС. Они отказались сотрудничать с оккупационными властями, из-за чего пережили со стороны захватчиков обыски, угрозы, физическое насилие, задержание и допросы.

Другой случай — мама с 8-летним сыном прятались у дедушки и бабушки. Ребенок обучался онлайн в украинской школе, однако однажды в дом с обыском пришли оккупационные войска. К счастью, они не вошли в комнату ребенка.

Также на подконтрольную Украине территорию вернули девятилетнего мальчика из оккупированной Донетчины, он учился онлайн в украинской школе. Его маме принудительно предлагали отправить ребенка "на отдых" в Татарстан. Женщина постоянно писала отказы, ведь знала о случаях, когда дети не возвращались из подобных "отпусков".

"В настоящее время наш Офис с партнерами и другими государственными структурами будет заботиться о том, чтобы дети и их семьи получили необходимую помощь и поддержку", – отметил Лубинец.

Как сообщал OBOZ.UA, еще 10 украинских детей удалось вернуть с временно оккупированных территорий. Среди спасенных есть новорожденная.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!