С наступающим Новым годом: короткие смс-поздравления для близких
Новый год – это время радости, тепла и поздравлений, согревающих сердца близких. В современном мире часто не хватает времени для длинных звонков, поэтому короткие смс-поздравления стали популярным способом выразить свои чувства. Они помогают сохранить тепло общения даже на расстоянии.
Лаконичность и искренность подобных пожеланий делают их идеальными для праздничного настроения. OBOZ.UA собрал лучшие смс-поздравления, которые помогут вам поздравить родных, друзей и коллег с Новым годом. Выберите слова, которые подарят улыбку и заряд позитива на весь год.
Смс-поздравления с Новым годом 2025: подборка коротких стишков
З Новим роком, з гарним святом,
Хай воно буде багатим:
На розваги, на успіх,
На щасливий друзів сміх!
***
Рік Змії — рік мудрування,
Вдалі кроки й планування.
Хай удача мружить око,
Щастя буде біля боку!
***
Новий рік — чарівне свято,
Все, що хочеться — проси.
Все здійсниться так, як надо,
Диво в гості запроси!
***
Принесе хай Змія хитра
Мир, любов і дохід швидкий.
Усмішок і гарних справ,
Щасливо рік почати й смачних страв!
***
Новий рік вже поспішає,
Нехай щастям всіх обсипає,
Хай дарує він нам казку,
Позитив, дива та ласку.
***
З Роком Змії я вітаю,
Друзів вірних побажаю,
Мудрості, немов у Змії,
Щоб здійснилися мрії всі!
Щоб здоров’я не тікало,
А радість завжди чекала.
***
З Новим роком вас усіх!
Хай дзвенить щасливий сміх,
Хай багата буде хата,
Та завжди веселі свята.
***
Привітати з Новим роком
Вас спішу в цей добрий час,
І бажаю певним кроком
Йти до мрії повсякчас.
***
З Новим 2025 роком!
Зичу миру і тепла,
Щоб в душі весна цвіла,
Щоб Змія не укусила,
А натхненням вас зміцнила!
***
Вітаю з прийдешнім Новим роком!
Хай в роботі і в коханні
Буде вдача незрівнянна!
Рік хай буде без печалі,
Щоб ви щастя відчували.
Всі перешкоди впевнено долайте,
І позитив у всьому шукайте!
***
Хочу всім вам побажати
Щастя в Рік Змії стрічати!
Хай вона оберігає,
Мудрість щедро надсилає!
***
Новий рік іде до хати,
Тож спішу Вас привітати:
Побажати щастя й долі,
Статків добрих і доволі
Радощів, любові, сміху,
І дарунків — повні міхи,
Ні дня в році не хворіти
Та успішно багатіти!
***
Рік Змії — рік мудрування,
Вдалі кроки й планування.
Хай удача мружить око,
Щастя буде біля боку!
Короткие смс-поздравления с Новым годом 2025 года своими словами
- С Новым 2025 годом! Пусть этот год будет полон радости, здоровья и счастья!
- Пусть в 2025 году исполнятся все мечты, а каждый день дарит приятные сюрпризы!
- Счастливого Нового года! Желаю тепла, любви и ярких моментов в каждом месяце!
- Пусть 2025 год принесет удачу, мир и гармонию в твою жизнь!
- С новыми планами, мечтами и возможностями вперед в 2025-й! Удачи во всем!
- Поздравляю с Новым годом! Пусть в сердце будет праздник, а по делам успех!
- Счастливого 2025! Пусть он станет годом больших побед и маленьких радостей!
- Пусть в Новом году каждый день приносит счастье, а каждый миг – вдохновение!
- С новым стартом и новыми свершениями! Желаю, чтобы 2025 год стал твоим лучшим годом!
- Пусть в 2025 году все вожделенное станет реальностью, а счастье — постоянным гостем!
- С Новым годом! Желаю друзей рядом, здоровья в доме и уюта в душе!
- Пусть этот год подарит тебе больше солнца, улыбок и тёплых моментов!
Патриотические смс-поздравления с Новым годом
Пусть Новый год принесет Украине мир, победу и единение!
Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год станет годом возрождения нашего государства.
Желаю всем украинцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!
Пусть Новый год принесет нам всем надежду на лучшее будущее! Слава Украине!
С Новым годом, герои! Спасибо вам за ваше мужество и преданность!
Пусть 2025 станет годом нашей победы! С Новым годом!
Желаю всем украинцам счастливого Нового года и скорейшего возвращения домой!
Пусть Новый год объединит нас в совместной борьбе за свободную Украину!
Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год станет годом победы и возрождения нашего государства!
Ранее OBOZ.UA публиковал картинки-поздравления с наступающим Новым годом 2025 года.
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