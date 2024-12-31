С наступающим Новым годом: короткие смс-поздравления для близких

Новый год – это время радости, тепла и поздравлений, согревающих сердца близких. В современном мире часто не хватает времени для длинных звонков, поэтому короткие смс-поздравления стали популярным способом выразить свои чувства. Они помогают сохранить тепло общения даже на расстоянии.

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Лаконичность и искренность подобных пожеланий делают их идеальными для праздничного настроения. OBOZ.UA собрал лучшие смс-поздравления, которые помогут вам поздравить родных, друзей и коллег с Новым годом. Выберите слова, которые подарят улыбку и заряд позитива на весь год.

Смс-поздравления с Новым годом 2025: подборка коротких стишков

З Новим роком, з гарним святом,

Хай воно буде багатим:

На розваги, на успіх,

На щасливий друзів сміх!

***

Рік Змії — рік мудрування,

Вдалі кроки й планування.

Хай удача мружить око,

Щастя буде біля боку!

***

Новий рік — чарівне свято,

Все, що хочеться — проси.

Все здійсниться так, як надо,

Диво в гості запроси!

***

Принесе хай Змія хитра

Мир, любов і дохід швидкий.

Усмішок і гарних справ,

Щасливо рік почати й смачних страв!

***

Новий рік вже поспішає,

Нехай щастям всіх обсипає,

Хай дарує він нам казку,

Позитив, дива та ласку.

***

З Роком Змії я вітаю,

Друзів вірних побажаю,

Мудрості, немов у Змії,

Щоб здійснилися мрії всі!

Щоб здоров’я не тікало,

А радість завжди чекала.

***

З Новим роком вас усіх!

Хай дзвенить щасливий сміх,

Хай багата буде хата,

Та завжди веселі свята.

***

Привітати з Новим роком

Вас спішу в цей добрий час,

І бажаю певним кроком

Йти до мрії повсякчас.

***

З Новим 2025 роком!

Зичу миру і тепла,

Щоб в душі весна цвіла,

Щоб Змія не укусила,

А натхненням вас зміцнила!

***

Вітаю з прийдешнім Новим роком!

Хай в роботі і в коханні

Буде вдача незрівнянна!

Рік хай буде без печалі,

Щоб ви щастя відчували.

Всі перешкоди впевнено долайте,

І позитив у всьому шукайте!

***

Хочу всім вам побажати

Щастя в Рік Змії стрічати!

Хай вона оберігає,

Мудрість щедро надсилає!

***

Новий рік іде до хати,

Тож спішу Вас привітати:

Побажати щастя й долі,

Статків добрих і доволі

Радощів, любові, сміху,

І дарунків — повні міхи,

Ні дня в році не хворіти

Та успішно багатіти!

***

Рік Змії — рік мудрування,

Вдалі кроки й планування.

Хай удача мружить око,

Щастя буде біля боку!

Короткие смс-поздравления с Новым годом 2025 года своими словами

С Новым 2025 годом! Пусть этот год будет полон радости, здоровья и счастья!

Пусть в 2025 году исполнятся все мечты, а каждый день дарит приятные сюрпризы!

Счастливого Нового года! Желаю тепла, любви и ярких моментов в каждом месяце!

Пусть 2025 год принесет удачу, мир и гармонию в твою жизнь!

С новыми планами, мечтами и возможностями вперед в 2025-й! Удачи во всем!

Поздравляю с Новым годом! Пусть в сердце будет праздник, а по делам успех!

Счастливого 2025! Пусть он станет годом больших побед и маленьких радостей!

Пусть в Новом году каждый день приносит счастье, а каждый миг – вдохновение!

С новым стартом и новыми свершениями! Желаю, чтобы 2025 год стал твоим лучшим годом!

Пусть в 2025 году все вожделенное станет реальностью, а счастье — постоянным гостем!

С Новым годом! Желаю друзей рядом, здоровья в доме и уюта в душе!

Пусть этот год подарит тебе больше солнца, улыбок и тёплых моментов!

Патриотические смс-поздравления с Новым годом

Пусть Новый год принесет Украине мир, победу и единение!

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год станет годом возрождения нашего государства.

Желаю всем украинцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

Пусть Новый год принесет нам всем надежду на лучшее будущее! Слава Украине!

С Новым годом, герои! Спасибо вам за ваше мужество и преданность!

Пусть 2025 станет годом нашей победы! С Новым годом!

Желаю всем украинцам счастливого Нового года и скорейшего возвращения домой!

Пусть Новый год объединит нас в совместной борьбе за свободную Украину!

Поздравляю с Новым годом! Пусть этот год станет годом победы и возрождения нашего государства!

Ранее OBOZ.UA публиковал картинки-поздравления с наступающим Новым годом 2025 года.

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