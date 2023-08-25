С начала полномасштабной войны 'Метинвест' направил на помощь военным и гражданским уже более 4 млрд гривен

За полтора года полномасштабной войны компания "Метинвест" Рината Ахметова направила в поддержку государства и его граждан почти 4 млрд грн, из которых 2 млрд грн – на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт".

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Компания стала надежной опорой страны в сверхсложное время, укрепляя обороноспособность армии, заботясь о своих сотрудниках и мирных украинском и поддерживая экономику. Так, с первых дней войны "Метинвест" освоил технологию производства спецстали для бронепластин – главных составляющих бронежилетов. Металлургам удалось значительно снизить вес и толщину амуниции, сохранив высокий класс защиты 4+. Всего с начала полномасштабной войны "Метинвест" самостоятельно и совместно с партнерами изготовил или закупил за границей 150 тысяч бронежилетов. А сейчас компания бесплатно обеспечивает пластинами всех нуждающихся в надежной защите.

Из спецстали компании изготавливают также бронированные щиты для охраны часовых машин ВСУ: специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин. Также из продукции "Метинвест" уже изготовили 22 мобильных автомобиля баги.

Чтобы укрепить обороноспособность украинской армии, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили более 1500 дронов, что делает "Метинвест" одним из крупнейших среди частного бизнеса поставщиков беспилотников в армию.

Также "Метинвест" передал бойцам почти 2 000 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования, 441 автомобиль разного назначения, в том числе почти 100 "скорых".

Кроме того, "Метинвест" передал на самые горячие участки фронта 212 специальных мобильных укрытий – современные "тайники" могут служить и полевым жильем, и защитой от артиллерийских обстрелов. Укрытия – собственная разработка специалистов "Метинвеста" – производятся на предприятиях компании.

"С начала полномасштабной войны перед нами предстал важнейший вызов – помочь стране одержать победу над врагом. Поэтому все эти полтора года предприятия компании стали не только свидетелями, но и активными участниками борьбы. Мы работаем для нужд фронта, доставляем гуманитарную помощь пострадавшим и, несмотря ни на что, продолжаем производить украинскую сталь. Все наши мысли, стремления и действия – для Украины и ради ее мирного будущего", – заявил генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Системно "Метинвест" также помогает Украине в преодолении гуманитарного кризиса: с начала полномасштабной войны созданный компанией проект "Спасаем жизнь" оказал помощь почти 500 тысяч человек в 70 территориальных общинах. Самым уязвимым слоям населения было доставлено около 4 200 тонн продуктов, средств личной гигиены и вещей первой потребности. Для этого проект привлек 2,7 млн. евро от зарубежных доноров, которыми стали более 250 компаний со всего мира.

"Спасаем жизнь" также заботится о физическом и психологическом восстановлении пострадавших от войны украинцев. С 2022 года в сотрудничестве с Protez Hub проект помогает военнослужащим и гражданским с ампутациями начать полноценную жизнь. В настоящее время процедуру протезирования и лечения на разных стадиях проходят 60 человек, из которых 20 уже получили протезы стоимостью до 30 тысяч евро.