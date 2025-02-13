С Днем женской дружбы: красивые поздравления

13 февраля, в канун Дня влюбленных, есть интересная традиция отмечать День Галантина. Впервые идея появилась в сериале "Парки и зоны отдыха" в 2010 году. Главная героиня организовала день для празднования дружбы между женщинами, независимо от семейного или романтического статуса. Слово "Галантина" – сочетание английского "gal" (неформальное обращение и форма слова "девушка") и Дня святого Валентина.

Видео дня

Соцсети активно способствуют распространению новых трендов, так что во многих странах уже начали активно отмечать новый неформальный праздник. OBOZ.UA публикует искренние поздравления для подруг.

***

Твоя дружба наполняет мою жизнь счастливыми моментами и радостными эмоциями. Ты – тот человек, с которым я могу поделиться сокровенными мыслями, радоваться победам и находить утешение в сложные моменты. Пусть в твоей жизни будет как можно больше счастливых дней, настоящей любви, тепла и гармонии. Желаю всегда оставаться такой же доброй, искренней, жизнерадостной!

***

Поздравляю с Днем святого Галентина, подружки! Пусть этот день будет полон света, радости и счастливых моментов! Ваша дружба – это самый большой подарок, который делает жизнь более интересной и яркой. Спасибо, что вы есть.

***

Сегодня день, когда мы еще раз напоминаем себе, насколько ценна наша дружба. Благодарю вас за поддержку, искренность и моменты, делающие жизнь ярче. Пусть в ваших сердцах всегда будет тепло, любовь и радость!

***

Как хорошо знать, что рядом есть такие замечательные люди, как вы! Пусть каждый день приносит радость, гармонию и новые возможности. Люблю вас и ценю каждый миг, проведенный вместе!

***

Дорогие мои подруги! Благодаря вам, я знаю, что настоящая дружба существует. Это не просто разговоры и совместные развлечения – это взаимная поддержка, доверие, сила, помогающая преодолевать любые трудности. Я благодарна судьбе за то, что она подарила мне таких замечательных подруг, с которыми я могу смеяться до слез, находить ответы на важные вопросы и чувствовать себя собой. Пусть в ваших сердцах всегда будет покой, а мечты сбываются легко и быстро.

***

Весела, сяюча, вродлива,

Як квітка, ніжна та красива,

Зі святом, подружко, вітаю,

Шалених почуттів бажаю!

Краси та щастя тобі зичу!

Бо щастя дуже тобі личить.

Кохання, успіхів, достатку,

Хай буде скрізь усе в порядку!

***

Женская дружба – это настоящая магия! Мы можем все: поддержать, вдохновить, развеселить и решить любую проблему. Желаю вам океан счастья, миллион приятных моментов и верных людей рядом.

***

Как же приятно знать, что в мире такие искренние, добрые и невероятно светлые люди, как вы! Благодарю вас за то, что вы всегда рядом, в любые моменты жизни! Ваша поддержка, смех и тепло делают мир лучше. В этот прекрасный день я хочу пожелать вам безграничного счастья, настоящей любви и верных людей рядом. Пусть дружба приносит только самые лучшие эмоции, а ваша жизнь будет похожа на сказку.

***

Я ценю каждый наш разговор, каждый момент, проведенный вместе, каждую улыбку, которая делает день светлее. Желаю безграничного счастья, любви, крепкого здоровья и исполнения всех мечтаний. Пусть в твоей жизни всегда будет место радости, гармонии и настоящих чувств.

***

Я бажаю тобі щастя,

Я бажаю в домі миру.

Щоб обходили нещастя,

А добро щоб душу гріло.

Із днем дружби я вітаю,

Яскравого життя бажаю.

Щоб, моя подружка мила,

Завжди ти була щаслива.

Щоб кохання сповна мала,

І бажання всі здійснялись.

Гарну вдачу не втрачала,

Кожен день щоб посміхалась!

***

Твоя дружба делает мою жизнь ярче, наполняет ее теплом и гармонией. Ты та, с кем можно пережить любые испытания, кто не только разделит радость, но и поможет в трудные моменты. Желаю всегда оставаться такой же светлой, доброй, умной и красивой, как вы есть. Пусть сердце никогда не знает боли, а в душе всегда царит покой и уверенность в будущем.

***

Поздравляю с Днем женской дружбы! Будь здорова и счастлива! Желаю гармонии в жизни. Пусть сбываются твои сокровенные мечты и желания, пусть жизнь наполняется вдохновением, отличным настроением и самыми яркими и прекрасными событиями.

***

Подружки! Вы – именно те люди, которые делают каждый мой день особенным. Благодарю вас за искренность, за поддержку, за то, что рядом с вами можно быть собой. Пусть ваша доброта и свет, которыми вы делитесь с другими, возвращаются к вам сторицей. Желаю вам верной любви, безграничного счастья, гармонии в сердце и вдохновения в каждом дне.

***

Зі святом, подружко, вітаю!

Всього найкращого бажаю.

Здоров’я, щастя звідусіль,

Кохання й здійснення всіх мрій.

Хай поважають всі і всюди,

Хай грають ніжності етюди.

Натхнення, успіхів, підкорення висот,

Прожити вік свій без турбот.

Краси, добра та оптимізму,

Грошей, везіння та туризму.

Любові, радості й пригод,

Щоб у житті було все ок!

***

Наша дружба – это о доверии, понимании, поддержке. Я счастлива, что когда-то встретила тебя, моя лучшая подружка! Итого мы пережили столько всего: и счастливые моменты, и непростые испытания, но наша дружба только укрепилась. Желаю всегда находить в себе силы идти вперед, не бояться перемен и всегда знать, что я рядом. Пусть в твоей жизни будет много света, добра и любви!

***

Щастя, радісних подій,

Оптимізму, світлих мрій,

Посмішок, пригод яскравих,

Вдач у всіх майбутніх справах,

Сили духу, сподівань,

Та здійснення всіх бажань,

Грошей повную валізу,

Щоб не знать, що таке криза,

Молодій та розквітай,

Світ собою прикрашай!

З Днем жіночої дружби!

Ранее OBOZ.UA публиковал романтические поздравления и открытки ко Дню влюбленных.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.