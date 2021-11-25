С 1 января 'Феофания' откроется для всех украинцев: Ляшко раскрыл детали

Медицинское учреждение "Феофания", расположенное в Киеве, может стать доступным для всех украинцев уже зимой 2022 года. Там смогут проходить лечение люди с инсультами и инфарктами.

С таким заявлением в начале ноября выступил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, общаясь с журналистами, передает Радио Свобода. По его словам, для рядовых граждан Украины "Феофанию" могут открыть уже с 1 января 2022 года.

Таково было решение главы государства Владимира Зеленского, отмечал глава Минздрава. Над реализацией этой задачи парламентский комитет и министерство здравоохранения работали два года.

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"Обновленная "Программа медицинских гарантий" 2022 предусматривает, что туда будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами", – пояснил политик

В настоящее время медучреждение лечит должностных лиц (действующих и бывших), депутатов Верховной Рады, дипломатов и лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. "Феофания" подчинена Государственному управлению делами.

Как сообщал OBOZREVATEL, указ об открытии "Феофании" для всех граждан президент Владимир Зеленский подписал еще 14 января 2020 года. В медучреждении украинцам станут доступны современные методы диагностики и лечения.