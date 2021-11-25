С 1 января "Феофания" откроется для всех украинцев: Ляшко раскрыл детали

Ольга Липич
Общество
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С 1 января 'Феофания' откроется для всех украинцев: Ляшко раскрыл детали

Медицинское учреждение "Феофания", расположенное в Киеве, может стать доступным для всех украинцев уже зимой 2022 года. Там смогут проходить лечение люди с инсультами и инфарктами.

С таким заявлением в начале ноября выступил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, общаясь с журналистами, передает Радио Свобода. По его словам, для рядовых граждан Украины "Феофанию" могут открыть уже с 1 января 2022 года.

Таково было решение главы государства Владимира Зеленского, отмечал глава Минздрава. Над реализацией этой задачи парламентский комитет и министерство здравоохранения работали два года.

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"Обновленная "Программа медицинских гарантий" 2022 предусматривает, что туда будут госпитализировать людей с инфарктами и инсультами", – пояснил политик

В настоящее время медучреждение лечит должностных лиц (действующих и бывших), депутатов Верховной Рады, дипломатов и лиц, имеющих особые заслуги перед Украиной. "Феофания" подчинена Государственному управлению делами.

"Феофания" на карте.

Как сообщал OBOZREVATEL, указ об открытии "Феофании" для всех граждан президент Владимир Зеленский подписал еще 14 января 2020 года. В медучреждении украинцам станут доступны современные методы диагностики и лечения.

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