С 1 марта в Украине стартует запись на вакцинацию от COVID-19: как зарегистрироваться

Запись на антикоронавирусную вакцинацию в Украине стартует ориентировочно с 1 марта.

Как рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на встрече с журналистами, для желающих сделать прививки будет три способа записи: через специальный сайт, через электронную очередь у семейного врача и через горячую линию, передает РБК-Украина.

По его словам, всех, кто записался, будут распределять в приоритетные группы (например, старше 60 лет) или отправят в так называемый лист ожидания – их будут приглашать на вакцинацию, если провакцинируют всех с приоритетной группы и останутся нераспределенные вакцины.

Ляшко напомнил, что Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.

Отметим, что Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцины от коронавируса AstraZeneca и Novavax, они состаятся с февраля 2021 года.

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заверил, что украинцев не будут принудительно вакцинировать против коронавируса, это не предусмотрено украинским законодательством.

Как сообщал OBOZREVATEL, более половины украинцев хотят вакцинироваться от коронавируса. Меньше всего желающих получить вакцину оказалось среди молодежи.