Financial Times только что обнародовала статью знаменитого профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, согласно которой – в отличие от того, что в ХII столетии пописывал себе не менее широкоизвестный Нестор (или какой-то другой киевский монах), – пуйловый любимец Рюрик был на самом деле связан никак не с Киевской Русью, а лишь с Северной Европой, став там, между прочим, дедушкой того, с кого столь же прославленный Шекспир писал потом историю принца датского Гамлета.

Так что получается, что российские корни связаны, таким образом, не с Украиной, которую можно оставить, наконец, в покое, а с Западом, и это весьма удобно для следующего руководства России – обнаружилась, мол (благодаря уважаемому Йельскому профессору), небольшая историческая ошибка: не с теми воевали, и надо вместо этой научно не оправданной войны направить "русский мир" на исторически более верное единение с Европой – а не, кстати, исторически ошибочную дружбу с диким Китаем, не свойственную многовековой славянской традиции; причём такой прекрасный вывод обрадует не только свободный московский олигархат, но и будущего Нобелевского лауреата, то есть довольны будут ваще все.

Итак, Россия, случайно исторически ошибившаяся, должна – в соответствии с наукой – вернуться в объятия Цивилизации по образцу Германии после Второй мировой, которая уже и в G7, и в ЕС, и в НАТО, и даже от плана Маршалла ей кое-что в своё время перепало – какие уж там санкции!

От себя добавлю лишь о границах (тогда уж!) 1991 года, безусловных репарациях, а также о покаянии. Наподобие Великого Покаяния от имени Германии антифашиста Вилли Брандта, который на посту канцлера 7 декабря 1970 года стал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто.

Сейчас это кажется ненаучной фантастикой. Но, как ни странно, это всё равно КОГДА-ТО будет – и возвращаться былой мордор будет только так.