Рынок вырезали на металлолом: как выглядит Центральный район оккупированного Россией Мариуполя. Видео

Центральные районы Мариуполя под контролем оккупантов превращаются в склепы. В городе процветает мародерство, грабители буквально растаскивают все, что "плохо лежит".

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Ярким примером расхищения муниципальных объектов стал центральный рынок. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал кадры запустения с места, где когда-то прилавки ломились от продовольствия, а от посетителей не было отбоя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Центральный рынок почти весь уже вырезали на металлолом. Пробелы пустых домов появляются везде. Постапкалиптическая красота в стиле киберпанка воплощена в реальность", – грустно резюмировал он.

Действительно, с каждым месяцем под оккупацией России Мариуполь все больше похож на декорации под фильмы про конец света или восстание зомби. Лишь изредка здесь можно увидеть нечто похожее на бытовую жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Мариуполе на пр-те Свободы прошло торжественное открытие супермаркета "Щирый кум", куда еще год назад войска противника свозили неопознанные тела местных жителей. Ужасные кадры, которые были опубликованы в сети, не стали помехой для соседей убитых мариупольцев, и те массово явились на праздничные скидки.

В то же время Москва назначила городом-побратимом разграбленного Мариуполя столицу Чечни Грозный. Цинизм этого решения заключается в том, что Грозный, как и сам Мариуполь, сильно пострадал во время Первой и Второй чеченских войн и сейчас фактически находится под российской оккупацией.

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