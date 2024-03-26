Ряд общественных организаций запускает комплексную обучающую программу для жен ветеранов

На Платформе взаимодействия Киевской школы государственного управления им. Нижнего запускается комплексная учебная программа для жен ветеранов. Об этом говорилось во время телемоста Украина – США "Программы поддержки жен и семей ветеранов", где мощные ветеранские организации обеих стран делились опытом и обсуждали общие проекты, которые будут работать в Украине.

Как рассказала координатор направления "Адвокация прав ветеранов" КШГУ Светлана Березина, Платформа взаимодействия была создана месяц назад по инициативе КШГУ.

Ассоциации общественных организаций, отдельные общественные организации, органы местного самоуправления стали ее участниками. Если говорить юридическим языком, то он создан для содействия реализации ветеранской политики, языком практика – она призвана реализовывать проекты, которые закроют пробелы, которые сегодня есть в реализации ветеранской политики, или усилят существующие программы", – пояснила она.

По словам Березиной, мощность экспертов Платформы взаимодействия позволила определить, что сейчас в приоритете для таких программ. Она подчеркнула: проведенные исследования подтвердили, что самая уязвимая категория, которой меньше всего уделяется сегодня внимание на государственном уровне, – это семьи ветеранов. И в первую очередь жены ветеранов, на плечи которых ложится немало проблем. Поэтому содержание программы формировалось исходя именно из их потребностей.

"Например, общественная организация "Юридическая сотня", которая входит в Платформу взаимодействия, после проведенных 79 тысяч юридических консультаций онлайн и офлайн дала нам информацию о том, что именно должно входить в юридическую составляющую такой программы, А представители БФ "Сердце Азовстали" рассказали, что более 2 тысяч членов семей, которым они заботятся, тоже дали свое видение того, что именно должно быть в такой программе, и мы это учли. Фидбек мы получили от всех партнеров", – отметила Березина.

Программа состоит из четырех блоков: психологического, медицинского, юридического и экономического. Кроме КШГУ, над ней работали: БФ Сердце Азовстали, Ассоциация предпринимателей-ветеранов, ОО Международная ассоциация психологов и тренеров-экспертов, Проект Как ты, брат?, Врач генетикиня Турова Людмила.

Цель этой программы – усилить тех, кто является точками опоры для ветеранов.

Она будет бесплатной, будет проходить в онлайн-режиме.

"В программе будет немало того, что раньше не учитывалось вообще. К примеру, в медицинском блоке говорится о планировании беременности. Согласно научным исследованиям, после 2014 года в семьях защитников высок процент детей, родившихся с аутизмом. Это связано с тем, что не проработаны психотравмы, полученные в ходе боевых действий, не были подготовлены эти плановые беременности. В юридическом блоке одна из новаций – судебные иски", – добавила она.

Во время телемоста было начато партнерство КШГУ из TAPS USA, которую представляла президент Бони Кэрол.

Также от Центра перехода опытного учебного заведения William&Marry штата Вирджиния (США) была представлена учебная программа для ветеранов и членов их семей, которую планируется алаптировать для Украины.

Соорганизаторы Телемоста ОО Зеленая Смуга в лице основателя Александра Куклишина передали КШГУ 100 учебников "Трудоустройство ветеранов", созданных в сотрудничестве Украина-США.