"Русский народ не пойдет против украинского" – сказал З. на Мюнхенской конференции безопасности. Еще как пойдет! Думаю, эта фраза президента – чисто дипломатическая, потому что она никак не коррелируется с печальной и позорной действительностью: российский народ в подавляющей массе своей с марта 2014-го жует сопли радости от того, что его государство украло Крым и развязало подлую войну против Украины. Потому что украсть и убить – это "такая лепота" "а-ля рюс"... Российскому народу глубоко пофиг эта война на Донбассе, смерти украинцев Донецка и Луганска и военных ВСУ. У них в голове - пропагандистские вавки от чекистских лживых сказок о "Бендере" и "бендеровцах", "Украина - не страна", "Украину придумал Ленин", "мышебратья" - и они ой как пойдут воевать, только услышат приказ Х@йло-фюрера!

А потом, после поражения в этой позорной войне, будут публично каяться. Как каялись немцы после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии (не все: некоторых повесили без покаяния). "Мы же не знали, что нам врут" - будут говорить россияне потом, и сжигать на улицах своих городов портреты "единороссов", которые выживут...

История Европы может повториться гигантским смертельным фарсом, но уже в исполнении имперцев-рашистов.

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Держим строй и поддерживаем ВСУ.

Путин – убийца! Россия не пройдет!

Слава Украине! Героям слава!

# россияубивает # нетроссийскойагрессии