Знаете, на месте наших информационных управленцев, я бы использовала более широкие возможности информационного поля и дала бы населению из разряда "колбаса по 2.20, назад в СССР, а вот на России лучше-богаче" все, что они хотят.

Да-да, вы не ослышались, и я не ошиблась. Я бы каждый день в конце новостей рекламировала бы СССР и "русский мир" и выдавала бы на информационные гора новости из СССР:

— о расстрелянных за кражи на производстве, за тунеядство, по доносам, о штамповании врагов народа и передовиков производства;

— о равенстве путем всеобщей нищеты и раскулачивания;

— о запрете селянам покидать села и колхозы;

— о том, как и когда в СССР завозили невиданные технологии из США по производству мороженного и колбасы;

— о том, когда в СССР появилась анестезия в стоматологии, микроволновки, телефоны, туалетная бумага;

— зарплате в СССР и что на нее можно было купить, и главное где;

— о техногенных катастрофах, об эпидемиях и сокрытии количества жертв, отдельно о экспериментах над людьми, радиоактивными подрывами городов, о том, как студенты без защиты собирали маски у больных корью, коклюшем, Боткина, ветрянкой, о том, сколько умирало от осложнений в период эпидемий гриппа, об абортах, о роддомах…

О банальной, каждодневной жизни простого советского человека в эпоху развитого социализма.

А еще, я бы сделала ток-шоу "пожить в СССР". Его участники жили бы 1 год в коммуналке, хрущовке, плевали бы друг другу в суп из синей курицы, подтирали попу газетой и лицами ЦК КПСС, стояли бы в очередях, стирали тем, чем тогда, чистили зубы тем, чем тогда, кушали колбасу свою по 2.20, без мобильника, импортного холодильника и всех прелестей "чуждой советскому человеку буржуазии".

После новостей "один день из СССР" и ток-шоу "пожить в СССР", шли бы исторические новости, где бы внимательному расследованию поддавался каждый исторический фейк, состряпанный пропагандистами СССР. Так люди бы узнали, что такое исторический симулякр, исторические манипуляции, пропаганда.

Потом новости современной РФ. Документальный фильм "гоп-стопом по России", и не нужно по Москве, основная масса среднестатистического советсколюбия Украины живет в глубинке, вот и покажите им российскую глубинку. Туалеты на балконе "а-ля ведро замерзло-выкинули, не замерзло-вылили прямо с балкона". Например, этот полезный российский лайфхак прижился в ОРДЛО, как только туда пришел русский мир.

В ОРДЛО нет воды. В городах ОРДЛО вода отсутствует месяцами, неделями, сутками. Появление воды там редкость. За 7 лет оккупации ни местные "угольные магнаты, строители угольный швейцарий, переставшие кормить Украину" ни их "освободители" из "богатой России" не вложили ни копейки в систему водо-газо-электро-снабжения "республик". Естественно, там все разрушилось. И воды в ОРДЛО нет. Русские "освободители" тут же показали свой национальный лайфхак "балконное ведро-туалет" с посредствующим выбрасыванием его содержимого с балкона. Ну, донбасяне народ более культурный, чем русские, они в туалетное ведро кладут пакет, туда справляют нужду, выставляют это зимой на балкон, и замерзшее содержимое выбрасывают в мусорные баки. У русских все проще — в окно.

Еще можно было бы сделать своеобразную "Азбуку русского мира", где рассказывать и раскладывать по буквам все традиции, обряды, сказки, героев, скрепы, православие. Так, на фоне поклонения россиян прошлому, мумии, мощам, смерти, не спадающему на России уровню каннибализма, истоки которого идут еще с того самого СССР. Любители СССР выучили бы красивые и новые слова, характеризующие русского человека, такие, как "андрофаги", "некроманты", "некрофилы", "некрофитиш".

Я бы препарировала СССР и РФ каждый час. Разбирала их на молекулы. Я бы давала людям, как можно больше знаний о том, что их манит, как запретный плод.

В создание образа человека-миротворца, богатой страны, высокоморального русского богатыря РФ вкладывает миллионы, снимая тысячи фильмов для домохозяек и ностальгирующих по СССР. Они делают все, чтобы очеловечить себя. Но, на самом деле, стоит снять с них маску и, вместо человеческого лица на нас будет смотреть среднестатистический российский уродец-андрофаг.

Современный русский андрофаг не всегда поедает плоть своего соотечественника. Чаще всего, он поедает душу, мораль, обезчеловечивает общество, обезмораливает социум. Именно поэтому первое, что привнесли "освободители" из РФ в ОРДЛО, это было насилие, пытки, истязания.

Тысячи пропавших без вести детей, подростков, взрослых в ОРДЛО. Их "сожрал" "русский мир". Не обязательно, что убийцы и насильники этих людей были ихтамнеты, не всегда. Чаще всего это местные жители, носители идей СССРии, и богатой России.

В ОРДЛО ждали неких светлых русских богатырей, сказочных героев, которые "сажень в плечах", высокие моральные качества, крест на пузе, икона на спине, женщину защитят, ребенка в обиду не дадут, а еще всем дадут много денег, квартиры в Москве, и женятся на местных красавишных, причем, богатыри русские все, как один олигархи.

Ведь именно это показывал телевизор. В ток-шоу, в сериалах, в новостях. Российских, чтобы вы понимали.

В ОРДЛО дикое поклонение магии. Здесь, как черти из преисподней роятся православные экстрасенсы, мученики, старцы, ванги, кашпировские, батюшки-ясновидящие. Батюшки, что лечат, врачи-ясновидящие, ведьмы, целительницы. Поти каждая газета и сайты забиты объявлениями "ищу батюшку, что лечит", "подскажите гадалку, чтобы лечила", "ясновидящая, получившая дар на русской земле, на горе Саваох", "шаман в пятом поколении"…

А еще мощи. Мощи у каждого экстрасенса, батюшки, шамана, мощи из святых мест, могил, тундр, яранг, вифлиемские, иерусалимские мощи.

"Русский мир" навсегда изменил Донбасс. И это теперь мертвая земля, мертвые люди. Российский андрофаг сожрал Донбасс, и сожрал в первую очередь именно тех, кто хотел "пожить в России", "пожить в СССР", "пожить по-русски".

И мы должны не стесняясь, не толерантничая показать русский мир во всей красе. Мы должны показать людям все о РФ, об СССР, чтобы навсегда разбить созданные информационные мифы.

Правда, принадлежит свободным. Но, критическое большинство людей зависят от симулякров, от псевдо-знаний, полученных ими из искусственно созданной истории, об искусственно созданных героях, из мифов благополучия, из лжи равенства. Значит, эти люди до сих пор не свободны. Ими управляет ложь. Именно поэтому ими так легко манипулировать, обещая "забрать-поделить-расстрелять". Эти люди свято верят, что забирать будут не у них, а вот делить будут на них, и расстреливать будут не их, а они.

Может, стоит им показать правду?

Почему мы боимся говорить обо всем этом? О вранье СССР, о пропаганде, сломавшей психику миллионов? Почему мы боимся показывать людям войну? Почему мы до сих пор пытаемся очеловечить врага? Он никогда не был в человеческом обличии, он всегда носил маску. Может, стоит стать сильнее и научится говорить правду? Высмеивать врага? Разрушать его симулякры и информационные, и исторические?

На самом деле, если вот присмотреться к любителям СССР и вздыхателям по России, они же все до сих пор стоят возле мумии Ленина и верят, что он живой. Они до сих пор хотят жить с трупом. Они обожают трупный запах. Они все стоят в очереди к мавзолею с трупом.

Страшный мир. Мир андрофагов. Мир мертвых людей, скучающих по мертвому миру.

Я предпочитаю мир живых.

Новости из РФ: "Новосибирский Музей смерти подготовил развлекательную программу ко Дню всех влюбленных. Парам предлагали покататься на катафалках "Победа" по территории городского крематория.

По замыслу устроителей действа, это была завершающая часть программы. До этого влюбленным рассказывали о том, как День святого Валентина отмечают в разных странах и предлагали оставить валентинки на Дереве любви. А под хэштегом #догробовойдоски пары смогли оставлять свои истории. Завершала вечер огненная инсталляция "Пылающие сердца". Также для посетителей подготовили фотозону "в атмосфере музея".

И еще немного сибирского контекста: в мае этого года в Новосибирске пройдет конкурс по скоростной копке могил. Он называется "Могильный беспредел". Проведут соревнование все на той же территории крематория, где 14 февраля прокатили влюбленных".

А какой мир предпочитаете вы?

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