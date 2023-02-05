Блог | Николай Томенко: Русские варвары уничтожают украинский Харьков
Це приміщення Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова до і після сьогоднішнього обстрілу російською ордою військового злочинця Путіна.
Цинізм країни-терориста нині проявився повною мірою:
Олесій Миколайович БЕКЕТОВ, чиє ім‘я носить цей вуз, не лише знаменитий своїми архітектурними проектами в Харкові;
за його проектами будували також у містах РФ (Ростові-на Дону, Новочеркаську…)
Ба більше, архітектор Олесій БЕКЕТОВ спільно з скульптором Іваном Андреолотті виготовили пам‘ятник засновнику Харківському університету Василю КАРАЗІНУ в 1905 році.
Нагадаю, що 20 лютого 2023 року Україна і світ будуть вшановувати 250-річчя Василя КАРАЗІНА.
Як бачимо, "освободители" і носії "великой русской культуры" напередодні 300-річчя Григорія СКОВОРОДИ майже знищили Музей визначного філософа в Сковородинівці, що на Харківщині, а напередодні 250-річчя визначного вченого, громадського діяча і учня Сковороди Василя КАРАЗІНА вирішили зруйнувати і Університет імені БЕКЕТОВА.
Тож захищаємо разом УКРАЇНСЬКИЙ ХАРКІВ від російських ВАРВАРІВ та послідовно і щоденно очищаємо УКРАЇНУ від брехні та символів терористичного "руського міра".