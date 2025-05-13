Относительно латентных фанатов русской культуры в Украине.

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Один раз скажу: ваша возможность в тылу слушать, читать, говорить оплачена жизнями десятков тысяч людей.

Далее текст на языке оригинала.

Якби не вони – ви б всі, в кращому разі, зараз були б біженцями. В КРАЩОМУ РАЗІ. А в гіршому вас чи ваших близьких росіяни б кинули на підвал. Вас чи ваших близьких росіяни б закатували, як десятки тисяч людей в сотнях міст. Ваших дітей вивезли б до Сибіру і роздали в русскіє родини "на асиміляцію", як десятки тисяч дітей ВЖЕ ЗАРАЗ. Ваше життя б закінчилось.

Воно триває зараз тільки завдяки подвигу Сил оборони України. Тільки завдяки мужнім та безкомпромісним воїнам ми зупинили русскіх там, де вони зараз. І ось ваше життя продовжується.

Але заради чого? Щоб з тилу просувати русскую культуру?

Якщо на фоні таких страшних жертв ви просуваєте русскоє (музику, меми, людей, продукт з російським корінням) в будь-якому вигляді – ви зневажаєте подвиг Сил оборони України.

Але навіть не це жахливо. Ви програмуєте ще страшнішу війну на майбутнє. Закладаєте її для дітей і внуків. Робите з нас "адін народ". Ви скоюєте злочин.

Час толерантності минув. Я не дам перетворювати Україну на другу Росію. Хочете жіть как русскіє – ви тут как русскіє жити не будете. Не зможете. Вам не дадуть. Я не дозволю вам програмувати нову війну. Не дозволю створювати сприятливі умови для наступного раунду. Це дім для мене і для моїх наступників – вони називаються українці.

І я не один. Нас мільйони. І вам всім, хто продовжує жити в рожевих окулярах русского міра, доведеться зіштовхнутись зі мною і такими, як я.

Русская культура в Україні буде знищена. Русская культура – це кров, біль, трупи, згвалтування і сироти. Це смерть.

Ми будемо не тільки з цим боротись. Але і з бізнесом, який понесе гроші і встане поруч з носіями русской культури. Якщо бізнес хоче давати гроші всіляким проросійським блогерам – такий бізнес зазнає жахливих втрат.

Тут буде тільки Україна.