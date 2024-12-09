'Рождественские чудеса': в Киеве прошла благотворительная акция для семей военных и переселенцев из Мариуполя

Ко Дню Святого Николая в столице в студии 7SKY прошла традиционная благотворительная акция "Рождественские чудеса" от актерской школы "Феникс" для семей военнослужащих и переселенцев из Мариуполя. К поздравлениям семей защитников присоединились Ольга Сумская, Дарья Трегубова, Ирина Сопонару, Виктория Маремуха-Белле, Максим Девизоров, Олекса Гладушевский, Елена-Кристина Лебедь, Ирина Кудашова, Екатерина Олос, ENLEO, KRYLATA, Олег Загородний, Орина Петров.

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Удивительным моментом праздника стало выступление ENLEO (Никиты Леонтьева ), который в этом году подал заявку на участие в Нацотборе Евровидения 2025. Для артиста, который родился и вырос в Мариуполе, было приятно и важно поддержать благотворительную акцию "Рождественские чудеса" и свою общину.

"Мой прадедушка Григорий всю жизнь проработал на Азовстали. Сталь у всех у нас в крови. Потому что мы действительно стальные люди. Мы многое выдержали и прошли такие испытания. Мы все сможем преодолеть вместе. Желаю в новом году оставаться всем таким же сильным духом!" – произнес ENLEO во время выступления.

Среди присутствующих мариупольцев были не только жены и дети наших защитников, но и действуя военнослужащие, приехавшие с передовых позиций на несколько дней в отпуск своих родных. Также со своей семьей приехал военный, недавно вернувшийся из плена.

В этот волшебный вечер все смогли погрузиться в атмосферу рождественских праздников, магии добра и единства. Для детей подготовили анимационную программу со Святым Николаем и помощницей, после которой гости смогли посетить гастрономическую станцию с десертами и получить подарки накануне праздника.

"Вернуть счастливые мгновения детства для этих детей – это была самая главная цель для нас и всех партнеров акции. В канун рождественских праздников мы должны пробудить в себе вот эту магическую силу единства и заботы друг о друге, особенно о детях, которые являются будущим нашей страны. Проявив заботу и внимание к этим детям, мы хотим выразить свое уважение и память о героических поступках действующих, погибших и пленных защитников Мариуполя и Азовстали, поблагодарить каждого украинского военного. Каждый ребенок имеет право на счастливые мгновения детства, несмотря на войну в стране", – говорит основатель социальной актерской школы "Феникс" Александр Егоров.

Мариуполь для каждого из нас родной. Мы часто вспоминаем, как приезжали в этот славный город с представлениями, как тепло нас встречали жители города. Сегодня мы делаем все для их социализации в Киеве, но верим, что у каждого еще будет возможность вернуться в украинскую Мариуполь. Благодаря Александру Егорову и "Фениксу" каждый год рады собираться с столь важной миссией для поддержки детей наших защитников", – сказала во время поздравления участников акции Народная артистка Украины Ольга Сумская.

В этом году благотворительная акция от актерской школы Феникс стала не просто подарком для семей-мариупольцев, но и символом единения украинцев и рождественского чуда, тепла сердец и веры в будущее Украины.