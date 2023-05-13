Россияне вывозят украденное из Украины зерно через Мариупольский морской порт

Россияне активизировали работу в портах оккупированных городов: появилась информация, что они вывозят через Мариупольский порт зерно, украденное в Украине. Об этом пишет ресурс russiatheftwatch.com, который отслеживает, как Россия крадет украинские ресурсы.

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"Первые 3500 тонн украинского зерна из Запорожской и Донецкой областей похищены с помощью Мариупольского морского порта. Судно RM3 с зерном вышло из акватории порта. Его загрузка заняла около недели, что говорит о низкой эффективности работы порта. Пока можно констатировать, что этот груз скорее пропагандистский, но факт есть факт. Разграбление украинского зерна снова набирает обороты, теперь уже морем", — приводит издание слова советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Тем временем, Украина лишена возможности перевозить зерно по морю, из-за очередного блокирования россиянами зернового соглашения – в то время, как РФ увеличила объемы морской торговли за прошлый год.

Напомним, ранее украинское бизнес-сообщество – Европейская Бизнес Ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" – обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Турцию с призывом разблокировать Черноморскую зерновую инициативу и обеспечить свободное торговое судоходство в Черноморском регионе. В случае же, если РФ не согласится на разблокировку судоходства, ее корабли должны подвергаться таким же проверкам, как и украинские.