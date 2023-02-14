Блог | Дмитрий Чернышев: Россияне воюют за Бахмут на стороне Украины

The New York Times опубликовала репортаж о российских добровольцах, сражающихся на стороне Украины.

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Битва за Бахмут

Южные подступы к городу защищает подразделение, в котором воюют только граждане РФ.

Легион создали в марте 2022 года из двух батальонов. Он формируется из граждан РФ или проживавших в Украине до вторжения или же покинувших РФ, а также военнопленных. Цели — освобождение Украины и депутинизация РФ. Численность засекречена, но по некоторым данным может доходить до 4 000 человек.

Мотивация

"Настоящий русский не насилует детей и не стреляет в женщин и стариков. У меня нет угрызений совести. Я убил многих (речь об оккупантах)", – заявил боец из Петербурга с позывным Цезарь.

Отбор

Кандидаты проходят спецпроверку и тест на детекторе лжи. Разоблачены несколько агентов ФСБ, пытавшихся попасть в подразделение. Все легионеры воюют вместе, но под контролем офицеров ВСУ. Возраст легионеров от 18 до 50 лет.

Легионеры проходят трехмесячное обучение под Киевом. Они осваивают французские минометы 120 мм и вооружены винтовками M16.

В РФ легионерам грозит до 20 лет тюрьмы. Они могут стать ядром всероссийского сопротивления.