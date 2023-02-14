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Дмитрий Чернышев
Дмитрий Чернышев

Блог | Дмитрий Чернышев: Россияне воюют за Бахмут на стороне Украины

Россияне воюют за Бахмут на стороне Украины

The New York Times опубликовала репортаж о российских добровольцах, сражающихся на стороне Украины.

Видео дня

Битва за Бахмут

Южные подступы к городу защищает подразделение, в котором воюют только граждане РФ.

Легион создали в марте 2022 года из двух батальонов. Он формируется из граждан РФ или проживавших в Украине до вторжения или же покинувших РФ, а также военнопленных. Цели — освобождение Украины и депутинизация РФ. Численность засекречена, но по некоторым данным может доходить до 4 000 человек.

Россияне воюют за Бахмут на стороне Украины

Мотивация

"Настоящий русский не насилует детей и не стреляет в женщин и стариков. У меня нет угрызений совести. Я убил многих (речь об оккупантах)", – заявил боец из Петербурга с позывным Цезарь.

Отбор

Кандидаты проходят спецпроверку и тест на детекторе лжи. Разоблачены несколько агентов ФСБ, пытавшихся попасть в подразделение. Все легионеры воюют вместе, но под контролем офицеров ВСУ. Возраст легионеров от 18 до 50 лет.

Россияне воюют за Бахмут на стороне Украины

Легионеры проходят трехмесячное обучение под Киевом. Они осваивают французские минометы 120 мм и вооружены винтовками M16.

В РФ легионерам грозит до 20 лет тюрьмы. Они могут стать ядром всероссийского сопротивления.

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