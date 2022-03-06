Россияне снова бомбили Ахтырку, ВСУ разгромили колонну техники врага: глава Сумской ОГА о ситуации в области

По состоянию на 6 марта оккупанты снова открыли огонь по Ахтырке Сумской области из тяжелой артиллерии. В то же время Военно-Воздушные силы ВСУ уничтожили колонну военной техники врага.

Об этом рассказал губернатор региона Дмитрий Живицкий, передает "Сегодня". В результате обстрелов с нашей стороны, к сожалению, есть один погибший и двое раненых.

"Было также нападение на транспорт, людей ограбили и взяли в плен. Пока нам неизвестно, спаслись ли они", – указал глава Сумской ОГА.

Живицкий с огорчением добавил, что под обстрелами находится и Тростянец. Треть областного центра уже вторые сутки находятся без света.

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"Путин через российские СМИ вещает, что иностранных студентов вывезли на железную дорогу и держат там 3 дня – это ложь, которая носит провокационный характер", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ранее мэр Ахтырки дал приказ расстреливать на месте за мародерство. Также повышение цен на промышленные товары будет рассматриваться как диверсия.

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