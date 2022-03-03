Россияне штурмуют магазины ІКЕА, которые уходят с их рынка из-за санкций. Видео

После объявления крупной розничной сети IKEA об остановке работы в России, граждане страны-агрессора начали штурмовать магазины. Люди стоят в огромных очередях с полными товаров тележками.

В панике, что это будет их последняя покупка в IKEA, россияне в буквальном смысле штурмуют торговые точки. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что шведская компания назвала российское вторжение в Украину трагедией. Из-за этого IKEA приняла решение закрыть как производство, так и все торговые точки в России.

Примечательно, что в последние дни компания столкнулась с жесткой критикой из-за то, что продолжала торговать и производить мебель в РФ.

Видео дня

Ранее сообщалось, что международный бизнес усиливает изоляцию России, которая развязала войну в Украине. Так, об остановке работы в РФ заявили мебельные гиганты IKEA и JYSK. Обе компании заявляют, что приняли такое решение не добровольно, а из-за того что под нынешними санкциями бизнес в России сохранить невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России перестала продавать свою продукцию компания Apple. Как результат, во всех крупных сетях, где еще есть остатки техники, цены на iPhone взлетели в два раза.

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