Россияне нашли новой способ выманивать данные про защитников Украины: в ВСУ предупредили об опасности

Российские оккупанты прибегают к новым методам выманивания информации о защитниках Украины. Так, россияне рассылают сообщения с просьбой заполнить гугл-форму от якобы разработчиков программного обеспечения "Кропива".

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Об этом предупредили на официальной Facebook-странице Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины. Как говорится в сообщении, для этого враг использует логотип Сил ТРО, чтобы втереться в доверие к защитникам.

Однако украинцев предупредили, что это фейк и что сбор персональных данных военнослужащих Сил обороны Украины запрещен.

"Командование Сил территориальной обороны ВСУ таких данных не собирает", – говорится в сообщении.

В командовании призвали украинских защитников нигде не оставлять личные данные и данные о подразделениях.

"Если у вас возникают вопросы или вы хотите уточнить информацию, пожалуйста, обратитесь к вашему командиру, к нам на официальную Facebook-страницу или на горячую линию Сил ТрО: 0 800 507 028 (горячая линия работает ежедневно с 7:00 до 20:00)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские девушки также всеми силами пытаются помочь ВСУ. Так, они придумали новый способ – украинки с помощью сайтов знакомств находят российских солдат и узнают разведывательные данные.

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