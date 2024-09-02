На фоне атаки украинских БПЛА по объектам на территории страны-террориста, снова хочу задать вопрос: стоило оно того? Вот - зачем?

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Было два пути.1. Задушить нас в дружеских объятиях. Как делалось в Крыму.

Никого не хочу обижать, но на момент Путинской авантюры по аннексии полуострова, он был практически выкуплен российским бизнесом и состоятельными гражданами. Рестораны, жилые комплексы, санатории, пансионаты, гостиницы, промышленные предприятия... Ползучая интервенция ширилась не только в Крыму, если посмотреть и вспомнить сколько украинских предприятий и бизнесов перешло под контроль российских олигархов и промышленных групп, сколько предприятий и бизнесов украинской юрисдикции были связаны с российскими длительными, выгодными и успешными связями...

Не было никакой необходимости в силовом решении вопросов. Никакие движения в Европу ничего не изменяли. Денежные и имущественные связи всегда решают все. Политика - это квинтэссенция бизнеса, а не наоборот. А бизнес всегда там, где выгода. Уж не помню, кто из американских мафиози говорил эту фразу, но она правильная, хоть и людоедски циничная: не можешь убить - купи. У РФ была возможность купить. Годы были жирные. Мы в большинстве своем еще и представить не могли ни Бучу с Ирпенем, ни как пахнут недельной давности трупы "российских мальчиков", гниющие в посадке знойным украинским августом...Я и сам окончательно прозрел 08.08.08., когда увидел русских "братьев" в Грузии.

Но я не о том. Путь денег всегда выгоднее пути меча. Но Путин предпочел путь меча.

2. Путь меча. Кстати, все могло получиться. Если бы он ударил во всю силу в 2014 году, мы бы посыпались. Не от отсутствия отваги или патриотизма - от внезапности, от неготовности, от распроданных арсеналов. В 2014 году у нас не было армии. Я помню, как формировались добробаты. Но добробаты - это не регуляры. Мы бы не выдержали удар, я практически в этом уверен. Но, счастлив наш бог, Путин устроил пробу пера - отхватил у нас Крым, который и так на 80% русские купили ранее, и закрепился на Донбассе. Закрепился малыми силами, используя в качестве пушечного мяса местных идиотов, которым российская пропаганда вынесла мозг с первой же попытки.И начал подготовку к большой войне - взрывая украинские оружейные склады, подготавливая вторжение и нанесение ударов по беззащитной стране. И ударил в 2022.И тут у него могло получиться. И, если бы получилось, то мир бы съел это, как до того проглотил Крым и Донбасс. Выгода отлично помогает людям и странам закрыть глаза на все, что ей мешает. Я и сейчас слышу: это разборка между двумя мафиозными странами. Пусть они сами там решают...10000 ракет за два с половиной года войны. 150 000 разрушенных жилых зданий. Стертые с лица земли города и села...

Разборка? Вы серьезно? В начале 2022 года мы жизнями лучших из нас завоевали еще один шанс остаться страной, а не стать федеральным округом. Мы еще не знаем точно, сколько жизней сгорело в этой войне, но когда узнаем, то содрогнемся. Мы устояли. Блицкриг перешел в длительную войну на истощение и уничтожение. Я уже много раз писал о последствиях агрессии для РФ и о том, что эта война принесла нашей стране. На сегодняшний момент и в перспективе ближайших десяти-пятнадцати лет нам будет очень нелегко. Ну, прямо очень-очень. Но есть шанс реорганизоваться и выжить. Стать лучше. К сожалению, история доказывает, что независимость никогда не достается даром и нация выковывается в горниле войны в тысячи раз быстрее, чем в мирное время

У меня вопрос к россиянам. К русским и нерусским. Путину и его банде. К Симонян, Соловьеву, Скабеевой... К тем безвестным мертвецам, что гниют в украинских посадках. К их вдовам. К их осиротевшим детям. К их матерям. Вы точно этого хотели? Вот этого? Чтобы горела ваша земля, ваши дома, ваши заводы и электростанции?

Вы серьезно думали, что сможете убивать и разрушать безнаказанно? Что вам ничего за это не будет? Почему вы не хотели просто жить рядом, торговать, ездить друг другу в гости? Да, деньги решали не все, но решали многое. Возможно, расставание было неизбежным, уж слишком по-разному мы понимаем свободу, уж слишком по-другому относимся к власти и к тому, что ей дозволенно. Но это было бы расставание, а не вот это все...Что интересно, вы серьезно верите в то, что солдаты НАТО стояли у ваших границ? Серьезно? Вы хоть сейчас понимаете, что теперь мы для вас в тысячу раз опаснее, чем весь Атлантический блок умноженный на десять?

Знаете почему? Потому что теперь - это личное. Почти у каждого из нас. Большинство из нас ненавидит вашу страну и каждого из вас персонально совершенно искренне, без усилий пропаганды. Нам не надо, чтобы нас убеждали - проедешься по городу, посмотришь на разрушения, побываешь на кладбище, посидишь вечером в сорокоградусную жару без света - и готово. Вам лет 50 скармливают одно и то же: солдат НАТО - и вы их жрете, причмокивая. А на самом деле, вы и ваша страна, ваши соратники и приспешников - это чума.

Главная опасность для всего живого - это вы. Потому, что сильный, кровожадный, непредсказуемый и не умеющий ничего просчитать идиот - это кошмар. А идиот с ядерной дубинкой - это, вообще, жуть косматая.У вас был шанс отступить, покаяться, откупиться, как был до того шанс торговать и не становиться тем, чем вы стали для всего мира.Но сущность победила. Вылезла наружу пресловутая русская духовность и все вокруг зажмурились от ужаса. Впрочем, если 25 лет осознанно делать из народа стадо, народ этим стадом станет. И даже испытает катарсис в единении и бездумии - мы уже это видели в Германии 30-х, 40-х. Гляньте в зеркало, включите телевизор - узнаете бесноватого Адольфа?) Видите? Нет? А он там есть! Ваше коллективное бессознательное должно радовать его чрезвычайно. Вы говорите, что боретесь с нацизмом и фашизмом, а вы и есть нацизм и фашизм в новой реинкарнации.

В общем, готовьтесь. То, что не долетело до вас сегодня, обязательно долетит завтра. Станет в серию Паляныця, не за горами украинская баллистика да и партнеры еще раздупляются, хоть медленно, но верно. Так что все у нас с вами впереди - и горящая Москва, и горящий Питер. И вы еще услышите запах холодного пожарища, стоя возле того, что вчера было вашим домом. Как мы. И узнаете, что такое блэк-аут в многомиллионном городе. Как мы узнали. Война - это не избиение безоружного и беззащитного. Это - путь меча. А меч - оружие обоюдоострое.