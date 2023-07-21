Россиян на египетских курортах атакуют опасные комары: вернувшихся туристов проверяют и просят отдыхать на дачах

В Египте туристов атакуют комары, которые переносят опасную болезнь – лихорадку денге. Первые случаи заболевания зафиксированы у российских туристов. Теперь в РФ просят своих граждан воздержаться от поездок в Египет. А на рейсах, которые прилетают из этой страны, в российских аэропортах вводят особый контроль.

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В аэропортах РФ введена санитарная проверка

О том, что российские туристы привозят с курортов Египта опасную болезнь, заговорили несколько дней назад. В соцсетях и Telegram-каналах сообщали, что сразу 18 туристов, которые вернулись из Египта в Красноярский край, заболели. Симптомы очень похожи на лихорадку денге.

Официально эту информацию не подтверждают, сообщают об одном случае. 8-летний мальчик после отдыха заболел, у него неделю держалась температура, была головная боль. Анализы показали лихорадку денге. По рассказу турагента, семья два дня провела на экскурсии в Каире. Другие члены семьи не заболели.

Однако власти ввели особую санитарную проверку на рейсах, прибывающих из африканской страны. Роспотребнадзор сообщил, что контроль за рейсами из Египта будет осуществляться при помощи системы "Периметр". Это означает, что прилетевших туристов опрашивают об их самочувствии, меряют температуру. Человека с признаками инфекции эвакуируют.

Также в ведомстве призывают россиян соблюдать меры безопасности в Египте: пить только бутилированную воду, пользоваться средствами от комаров, носить закрытую одежду.

А врачи и вовсе предостерегают россиян, чтобы они не ездили в Египет отдыхать.

Однако российские турагенты не сообщают о случаях отказа жителей РФ от поездки в Египет. Говорят, что эта страна одна из немногих, куда еще могут добраться россияне и где их хорошо встречают. Единственное, о чем сейчас россияне спрашивают перед покупкой путевки, – водятся ли в этой местности акулы.

Министерство охраны здоровья Украины не сообщает о случаях заражения украинских туристов. Но предупреждает, чтобы украинцы также соблюдали меры безопасности в поездках в Египет.

Зачем вам та заграница?

Из-за сообщений об инфекции в российских соцсетях разгорелись жаркие споры. Одни жители РФ осуждают своих соотечественников за то, что они ездят по заморским курортам и привозят в страну заразу. И настаивают, чтобы все ездили отдыхать на свои дачи и огороды.

Другие утверждают, что в России отдыхать негде – Сочи, Геленджик настолько подорожали, что "простому россиянину" не по карману. На Крымском мосту можно попасть под обстрел. Бесплатные путевки на отдых в своей стране выдают только приближенным к власти. Поэтому только один выход – заграница.

"Сейчас отдых за границей дешевле отечественного, так что не говорите ерунды! Не такие уж богачи туда едут отдыхать. Имеют право хоть раз в году отдохнуть от быта, работы и восстановить нервы. Вы посмотрите, во сколько отдых обойдется у нас! А заразы и у нас на курортах полно", – пишет россиянка Лидия Герасимова.

"Согласна полностью. Два года отдыха в России поставили на нем жирный крест. Отдыхать только за границей", – соглашается с ней Елена Моцына.

"Конечно, отдыхают те, кто приближен к трону и властям, остальным от мертвого осла уши. Жена инвалид второй группы, четыре года ждала путевку хоть куда-нибудь, ответ: ничего нет", – возмущается Сергей Вильчик.

"Вот я не понимаю, зачем вам Египет? Турция? Лучше дачи не найти. Отдыхайте на даче. Днем огород, а вечером шашлыки. Стол накройте, картошечка в мундире, сало, водка. Вот это я понимаю, и никаких вирусов", – агитирует некая Анна.

Ну и без иностранных "биолабораторий", "инфицированных комаров, которыми травят россиян" тоже не обошлось.

Инфекцию нашли в провинции по дороге в Луксор

Случаи лихорадки денге были зарегистрированы в провинции Кена в Египте, которая расположена по дороге в туристический Луксор. Тут проезжают сотни автобусов с туристами.

Местные жители из деревни Эль-Аликат обращаются к врачам с жалобами на симптомы, напоминающие лихорадку денге. Это высокая температура, лихорадка, ломота в суставах, тошнота, головная боль. По разным данным, зарегистрированы от 200 до 1000 случаев болезни.

Тут теперь проводятся специальные мероприятия по борьбе с комарами, берутся пробы воды и анализы у заболевших. Сюда отправлена группа инфекционистов и медиков.

Комары, которые переносят эту болезнь, встречаются не только в Египте. Они есть в Судане, Мозамбике, в Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины), Индии, Мексике.

Также известно, что заболевание не передается от человека к человеку.