Казанский высказался о вакцинации от коронавируса на Донбассе российским "Спутником V"

Вероятная вакцинация от коронавируса на Донбассе российским "Спутником V" может быть пропагандистской картинкой. Но если эта информация правдивая, то оккупанты будут прививать только "своих боевиков".

Об этом OBOZREVATEL рассказал журналист и представитель ОРДЛО на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский, комментируя информацию о старте вакцинации в "Л/ДНР".

"Видим пропагандистскую картинку, якобы на Донбасс завезли вакцину, кого-то вакцинируют, но так это или нет – неизвестно. Возможно, будут прививать отдельную категорию населения – своих боевиков. Россия также может пиарить этот препарат, но оценить ситуацию с вакцинацией и COVID-19 на Донбассе вообще – нет никакой возможности", – уточнил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL на оккупированном Россией Донбассе началась вакцинация российской вакциной "Спутник V". Одним из первых привился главарь "ДНР" Денис Пушилин, сообщили СМИ террористов.