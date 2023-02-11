Россия ведет наступление на пяти направлениях и терпит потери, – Селезнев

С января российские оккупационные войска ведут наступление на пяти основных направлениях фронта. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Угледарском.

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В этих направлениях россияне привлекли большое количество сил и средств. Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев.

"Мы все ждали масштабного сиюминутного наступления огромными силами и средствами, а по факту с 25 января наступление российской армии идет на пяти основных направлениях российско-украинского фронта. Это направление на Купянск, направление на Лиман, бои в районе Бахмута, в районе Авдеевки и на Угледарском направлении", – сказал он.

По словам Селезнева, в районе Угледара оккупанты сосредоточили личный состав в количестве около трех бригад и пяти полков. Они уже несколько недель атакуют украинские позиции при поддержке артиллерии.

При этом успеха путинской армии добиться не удалось. Напротив, оккупанты понесут огромные потери.

В то же время эксперт допускает, что, возможно, это лишь первый этап масштабного наступления, так называемая "разведка боем".

"Путинская армия действительно использует достаточно большое количество резервов, ресурсов, атакуя по пяти направлениям, но говорить о том, что использованы все силы и средства, я бы, наверное, не стал. Посмотрим", – добавил он.

Селезнев также рассказал, что продолжается перегруппировка российских военных, накопление сил и средств на юге Запорожской области и на территории Луганской области.

"Вероятнее всего, путинская группировка и дальше будет давить на наши позиции в районе Купянска. На сегодняшний день не прекращаются активные боевые действия и в районе Угледара, Авдеевки, Бахмута. Россияне постепенно, буквально с колес, накапливают ресурсы и продолжают давить. Активнее стали использовать штурм, авиацию, хотя они прекрасно отдают себе отчет во всех рисках, связанных с использованием авиации на переднем крае. Украинская армия имеет там достаточно плотную систему ПВО, соответственно, российские самолеты могут превратиться в пепел", – пояснил он.

При этом Селезнев отметил, что ситуация может обостряться, в частности, в контексте Бахмута.

"Вопрос не в том, удержат ли наши позиции в самом городе. Гораздо важнее увидеть, удержат ли наши дороги, которые соединяют Бахмут с большой землей. От них зависит логистика украинских гарнизонов в Бахмуте. Если этого не удастся сделать, наши будут отходить на другие рубежи и позиции вне этого населенного пункта", – добавил он.

Напомним, украинские защитники Бахмута стоят на рубежах обороны, город держится в условиях интенсивных атак оккупантов. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что не исключает "любых сценариев" дальнейшего развития ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины сейчас, если не учитывать границу с Беларусью, ведут боевые действия с врагом на линии фронта протяженностью более 800 км. Самыми тяжелыми являются несколько участков – Лиманское направление, Марьинка и Авдеевка, Угледар и Бахмут.

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