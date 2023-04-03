Россия устраивает ''ловушки'', Украина теряет опытных пилотов: почему F-16 нужны ВСУ уже сейчас и какова цена промедления – The Telegraph

Россия устраивает изощренные ловушки, чтобы устроить засаду украинским истребителям. С каждым днем ​​становится все труднее сдерживать российских оккупантов, используя устаревшие советские самолеты.

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Именно поэтому западные самолеты, в частности истребители F-16, украинским защитникам нужны уже сейчас. Об этом пишет издание The Telegraph, журналисты которого пообщалось с украинскими летчиками.

Майор Вооруженных сил Украины Вадим Ворошилов отметил, что россияне постоянно меняют тактику, поэтому боевые действия нестабильны.

"Делают ловушки. Они отправляют один российский самолет, обманув украинского пилота, заставив его думать, что самолет только один. Затем по обе стороны от него появятся еще два-три, которые фактически окружают украинские самолеты", – объяснил он.

Украинские пилоты сейчас продолжают летать на советских МиГ-29, поэтому, по словам Ворошилова, они могут лишь "удерживать поле боя". Уничтожить оккупантов, которые летают на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось непросто.

"Сейчас мы можем только сдерживать противника, но с F-16 мы можем контролировать также море и землю для защиты пехоты. Нам нужно больше современных самолетов, чтобы быть лучше, чем враг", – добавил он.

Украина уже обращалась к западным партнерам с просьбой предоставить самолеты F-16 американского производства, которых во всем мире эксплуатируется более 3000 единиц.

Однако недавно президент США Джо Байден заявил, что пока не хочет поставлять Украине истребители F-16 , что побудило украинского лидера Владимира Зеленского призвать премьер-министра Британии Риши Сунака передать Украине "Тайфуны" Королевских ВВС.

В феврале Сунак поручил министерству обороны выяснить, какие британские самолеты могут быть переданы Украине, при этом он предупредил, что на подготовку пилотов может уйти три года.

В то же время Ворошилов и его коллега полковник Владимир Логачев считают, что для подготовки к полетам на таком самолете требуется менее полугода.

"Пока мы продолжаем ждать, мы потеряем больше пилотов. У нас был список самых продвинутых пилотов, которых можно было обучить на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", – отметил Логачев.

В последние недели восточноевропейские государства – члены НАТО впервые начали передачу старых советских истребителей, при этом Запад пообещал, что новые модели будут предоставлены для замены.

Большинство опытных пилотов и инженеров уже проходят интенсивные курсы английского языка, чтобы понимать своих инструкторов, если когда-нибудь придет время обучаться на западных самолетах. И это несмотря на намеки из Лондона, что Украина не получит британские истребители до окончания войны.

Но полковник Логачев говорит, что для того, чтобы быть эффективными в воздухе, самолеты должны иметь современные радары и ракеты класса "воздух – воздух".

"Радиаторы на российских самолетах примерно в четыре раза лучше, чем у нас, и они видят гораздо дальше. К тому же российские ракеты значительно мощнее наших советских. Иногда мы даже не видим, что россияне запустили ракеты, что очень опасно для пилотов", – сказал он.

Пилот объяснил, что у России есть возможность начать атаку с расстояния 200 км от линии фронта, тогда как Украина должна быть намного ближе к противнику, чтобы стрелять, что гораздо опаснее.

"Получение F-16 поможет нам выжить и сохранить жизнь большему количеству людей", – подчеркнул Логачев.

Напомним, американская газета The Politico сообщила, что группа сенаторов от обеих партий США, Демократической и Республиканской, давят на Белый дом с требованием как можно скорее передать Украине истребители F-16. По их мнению, такая поддержка может изменить правила игры на поле боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос передачи Украине современных истребителей достаточно сложный, однако украинцы надеются на положительное решение. В то же время глава государства подчеркнул, что новые боевые самолеты могут повлиять на ход войны в Украине.

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