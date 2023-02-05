Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море: названа причина

В воскресенье, 5 февраля, в Черном море зафиксирован мощнейший шторм. Это вынудило Россию вывести большинство своих кораблей из территориальных вод, существенно снизив активность их группировки, замеченной накануне.

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Об этом рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона UA Разом. Сейчас в море находятся всего пять кораблей обеспечения.

"Похожая ситуация и в воздухе. За последние сутки не было никаких летающих объектов врага в Николаевской и Одесской областях. Надо помнить, что Силы обороны также работают в ответ и держат ситуацию под контролем", – подчеркнула она.

Как сообщал OBOZREVATEL, на боевом дежурстве в Черном море ныне содержится девять вражеских кораблей, среди которых нет ни одного носителя крылатых ракет "Калибр". Однако Россия вывела такие в Средиземное море.