После оглашения кремлевским диктатором так называемого режима прекращения огня в Украине на Рождество, украинцев на временно оккупированных территориях предупредили об опасности. В частности, существует высокая вероятность того, что на праздник россияне взорвут несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов захваченных регионов.

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Это может быть использовано для снятия пропагандистских сюжетов для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации. Об этом сообщило международное разведывательное сообщество InformNapalm, ссылаясь на данные двух источников, приближенных к боевикам так называемой "ДНР".

Такая информация расследователями была получена 4 и 5 января, но они пытались собрать дополнительные данные.

Но сейчас публичное заявление Путина о намерениях объявить "режим прекращения огня" может быть доказательством информационной подготовки к террористическому акту в духе уже привычных для страны-агрессорки операций "под чужим флагом".

Примечательно, что на местах взрыва храмов в сюжетах для пропаганды оккупанты планируют снять обломки HIMARS, привезенные из других мест взрывов.

В связи с этим, всех мирных жителей временно оккупированных территорий призвали воздержаться от посещения храмов, чтобы не стать жертвой русской кровавой провокации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня в Украине на Рождество, который будет действовать по всей линии боевого столкновения с 11:00 (по Киеву) 6 января до 23:00 7 января. В ответ в Офисе президента Украины заявили, что для России перемирие начнется только после освобождения всех оккупированных ею территорий.

Добавим, что глава РПЦ Кирилл призвал к рождественскому перемирию в Украине, цинично назвав войну "междусобным конфликтом".

Президент Украины Владимир Зеленский ответил кремлевскому диктатору Владимиру Путину, решившему ввести якобы режим прекращения огня в Украине на Рождество. Глава государства заявил, что Украина предлагала России формулу мира, но Кремлю не нужны ни перемирие, ни мир.