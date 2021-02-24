Когда поднимается вопрос об участии граждан тех или иных стран в коалиции с гитлеровской Германией в ходе Второй мировой войны, российская пропаганда никогда не упускает случая тыкнуть пальцем в те нации, чьи члены воевал в войсках Вермахта. Как известно, чаще остальных в этом контексте вспоминают Украину, приписывая к нацистским структурам в большинстве своем повстанческие группы, которые воевали как против нацистов, так и против советских оккупантов. И благодаря этому сопротивлению в некоторые районы Западной Украины советская власть так никогда и не ступила.

Но важно другое.

Россия регулярно обвиняет украинцев в том, что те воевали за нацистов, иногда вспоминает беларусов в данном контексте, а про латышей, эстонцев, румын и вовсе не унимается. Порою, когда Россию “обижают” на геополитической арене других стран и их тут же приписывают к числу пособников нацистов.

Например, как сейчас, в российской пропаганде стали появляться заметки о том, что азербайджанцы воевали в составе нацистских подразделений, в частности, речь идёт про “Азербайджанский легион”. Конечно, после того как Азербайджан нанёс непоправимый репутационный урон российской политике на Южном Кавказе, возвращением Нагорного Карабаха, ничего другого кроме как демонизации азербайджанцев у российских пропагандистов не осталось.

Как я писал, аналогичный трюк кремлевская пропаганда проделывала практически со всеми, кто шёл против её интересов и воли. Но вот в том-то и дело, что выбранный российскими пропагандистами метод демонизации наций, обвиняя их в сотрудничестве с нацистами, в первую очередь бьёт по репутации самих же россиян. Ведь в составе подразделений Вермахта больше всего было именно русских.

Даже не знаю, когда именно меня стал волновать вопрос – почему во время Второй мировой войны, или в российском варианте, Великой Отечественной Войны, в первые её годы, было так много пленных русских солдат и так жестко контролировалось НКВД и прочими спецслужбами, кто, когда и как попал в плен. Причем многие из освобожденных тут же отправлялись в лагеря, но уже советские. Почему так?

Честно говоря, некая несуразность между "сражались до последней капли крови" и "сотнями тысяч плененных", между "на фронте нужен каждый!" и "расстрелами заградотрядами и лагерями забитыми своими же солдатами" наталкивала уже тогда на размышления о диссонансе между картинкой и реальностью.

Но всё становится на свои места тогда, когда начинаешь углубляться в вопросы коллаборационизма в русских войсках. Подчеркну, именно в русских, не украинских, литовских и прочих, а русских, поскольку степень предательства именно среди русских, во время ВМВ или, опять же, ВОВ, не идет ни в какое сравнение с тем, в чем обвиняют украинцев, латышей, татар…

А теперь, сухие данные для осознания всей чудовищности той лжи, которую навязывали во времена СССР, навязывают в России и стараются это делать за её пределами, сейчас и будет продолжаться ещё очень долго. Ведь обвинять в предательстве и преступлениях всех кроме самих себя, не признавая вину и без покаяния, намного проще, в рамках строительства новой, реваншистской неототалитарной державы.

Итак, русские подразделения в составе Вермахта:

Добровольческий полк СС "Варяг".

1-я русская национальная бригада СС "Дружина".

15-й казачий кавалерийский корпус СС.

29-я гренадерская дивизия СС "РОНА" (1-я русская).

30-я гренадерская дивизия СС (2-я русская).

36-я гренадерская дивизия СС "Дирлевангер".

15-й Казачий русский корпус войск СС ФХА-СС - 3 дивизии,16 полков.

29-я Русская ФХА-СС — 6 полков.

30-я Русская ФХА-СС, 1-го формирования 1944г., — 5 полков.

1-я Русская национальная бригада СС "Дружина" — 3 полка, 12 батальонов.

1-я Гвардейская бригада РОА "Зондеркоманда Љ113″ СД — 1 батальон, 2 роты.

Бригада СС"Центра противобольшевистской борьбы" (ЦПББ) — 3 батальона.

Разведовательно-диверсионное соединение Главной Команды "Россия — Центр" зондерштаба "Цеппелин" РСХА- СС — 4 отряда спецназначения.

Вооруженные силы Конгресса Освобождения Народов России (КОНР) (1 армия, 4 корпуса, 8 дивизий, 8 бригад).

Русская Освободительная Армия Конгресса Освобождения Народов России (3 дивизии, 2 бригады).

Русская Освободительная Армия Вермахта — 12 охранных корпусов, 13 дивизий, 30 бригад.

Русская Освободительная Народная Армия — 5 полков, 18 батальонов.

Русская Национальная Народная Армия — 3 полка, 12 батальонов.

Русская Национальная Армия — 2 полка, 12 батальонов.

Военно-Воздушные Силы КОНР (Авиационный корпус КОНР) — 87 самолётов, 1авиагруппа,1 полк.

582-й охранный (русский) корпус Вермахта — 11 батальонов.

583-й охранный ( эстонско-русский) корпус Вермахта — 10 батальонов.

584-й охранный (русский) корпус Вермахта — 6 батальонов.

590-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта — 1 полк, + 4 батальона.

580-й охранный казачий (русский) корпус Вермахта — 1 полк , + 9 батальонов.

532-й охранный (русский) корпус Вермахта — 13 батальонов.

559-й охранный ( русский) корпус Вермахта — 7 батальонов.

Русский легион "Белый Крест" Вермахта — 4 батальона.

"Особая дивизия "Россия"" генерала Смысловского — 1 полк, + 12 батальонов.

Бригада "Граукопф" — "РННА" генерала Иванова — 1 полк, + 5 батальонов.

442-я Особого назначения — 2 полка РОА.

136-я Особого назначения — 2 полка РОА.

210-я Особого назначения стационарная пехотная (береговой обороны) — 1 полк, + 2 отдельных батальона РОА.

Русский охранный корпус Вермахта в Сербии — 1 бригада, + 5 полков.

Русская "Народная стража" генерального комиссариата "Москва" (Тылового района группы армий "Центр") — 13 батальонов, + 1 кавалерийский дивизион.

15-й Горнострелковый корпус особого назначения 2-й танковой армии:

69-й Корпус особого назначения 2-й танковой армии: русских — 1 дивизия , 8 полков;

А теперь главное – по приблизительным подсчетам, на стороне нацистской Германии воевало от 800 тыс. до 1 млн. русских. Причем эти данные общедоступные и на сегодняшний день имеют, каких либо грифов секретности. К примеру, на западе они давно уже рассекречены и общедоступны, вот только в Росси неохотно говорят о миллионе своих соотечественниках, которые пошли воевать за Гитлера, и вспоминают лишь товарища Власова, который, к слову сказать, пролил русской крови больше чем демоноподобный и всеужаснейший Степан Бандера. Кстати, Степан Бандера, в отличие от Власова, не признан нацистским преступником.

Прекрасно понятно, почему на протяжении существования СССР это все скрывалось, но после распада заговорили о неприятном. Жаль, свобода длилась недолго и сейчас русский солдат, освободитель и спаситель, хотя правильнее было бы говорить советский, с учетом вклада каждого народа СССР. А, что до сопротивления УПА, Белорусской освободительной армии, Лесных братьев, Горянского движения и многих других, то не мешайте в одну ступу освободительные движения против советской тирании и откровенное предательство - сдачу врагу.

Хотя, история России, в принципе, это одна сплошная хронология предательства, но это уже совсем другая тема для разговора...

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