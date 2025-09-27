Долгий путь к миру.

Я думаю, что большинство украинцев уже осознало, с каким убийцей и маньяком мы имеем дело.

Большинство украинцев уже осознало, что договориться об окончании войны с этим извергом, которого поддерживает большинство населения России, возможно только силой – ВСУ, международной поддержке и помощи.

Нагадаємо, за даними "Левада-Центру", абсолютна більшість жителів Росії (78%) підтримує війну з Україною.

Тому Росія буде будь-якими засобами намагатися послабити нашу рішучість захищати свою країну, вживати всіх заходів до залякування населення будь-якими способами.

А оскільки Путін виріс із шинелі КДБ, і зараз Росією керують чекісти та бандити, то улюбленим способом вести війну у них залишається гібридна війна.

А ці проблеми ми повинні вирішувати самостійно, і перемога в цій гібридній війни повністю залежить від стійкості нашого суспільства.

Більшість українців вважають гібридну загрозу з боку Росії високою. Найбільші ризики – онлайн-вербування, фейки та кібератаки.

Згідно з опитуванням Соціолгічної групи "Рейтинг"на YouTube, 69% українців у 2025 році оцінюють гібридну загрозу з боку Росії як високу. Середню загрозу відзначили 3%, а низьку – також лише 3%.

Більшість українців (81%) переконані, що гібридна війна Росії посилюється.

Найбільші загрози

За даними опитування, українці визначили три ключові загрози:

Онлайн-вербування російськими спецслужбами для скоєння злочинів – 42%;

Фейкові новини, включаючи втручання у вибори – 32%;

Кібератаки на державні комп'ютерні системи – 23%.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, більшість українців (64%) переконані, що агресія Росії була неминучою після відновлення Україною незалежності, тоді як ті, хто вважає, що цього могло б і не статися, перебувають у меншості (18%).

Також більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

Які можна зробити висновки з даними цього опитування.

1. 59,5 %респондентів переконані, що в майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

А що думають 40%? Що з Росією можна домовитися? 40% – це велика кількість населення, це звісно не 73%, які вважали, що війна вигідна Порошенко, але звірства росіян і безперервні бомбардування нічому не навчили цю частину населення.

2. Онлайн-вербування російськими спецслужбами – це дійсно проблема в Україні.

Багато читаю постів від батьків молодих хлопців, що їх 18-річні "мальчики" не можуть воювати, бо не набралися ще сил.

Я не буду вдаватися в ці проблеми, бо не знаю з яких причин молоді, здорові хлопці не здатні зі зброєю в руках захищати свою країну, а 55 літні здатні.

Ймовірно в Уряді є для цього підстави, але коли "мальчик" в 16 років за $100 підпалює воєнні машини, то батьки могли би задуматись чи правильно вони його виховали.

Я не бажаю, щоби молодь гинула на фронті, але справедливість повинна бути, бо загибель сорокалітнього така ж трагедія, як і загибель 20-річного.

Коли вже прийде розуміння всіх українців, що Росія бажає не тільки захопити всю Україну, але знищити українців, їх культуру, їх звичаї.

На російських державних каналах вже відкрито говорять про це. Значить прийшла рознарядка від президентської адміністрації.

"Всіх українців у РФ зібрати і вислати".

У Кремлі поміняли платівку – "один народ" на вороги.

На каналі Соловйова, один з пропагандистів по прізвищу Якименко не скриває своїх поглядів:

"Ми чомусь часто виключаємо з-поміж мігрантів українців. Вони чудово себе тут почувають. А скільки ще ось цих сплячих тут ми бачимо, як вони себе ведуть. Вони теж захопили всі паспорти і ось вони всі зараз тут.

Адже він такий спокійно працює, десь щось. І раптом якраз із нього щось поперло, і він уже щось кудись підклав".

Росіяни вже відкрито ненавидять українців-прихильників Росії, тільки за те, що вони українці.

І ще пару фраз на каналі про українців-прихильників Росії.

"Вони створили таке хитре українське лобі, і займаються тим, що допомагають будь-яким агентом України проникати в Росію, і ми бачимо, як вони поводяться, вони теж нахапалися і паспортів, грабують наших жінок, як вся ось ця збірна, яка навколо Монтян зібралася, грабують, грабують, абсолютно відкрито купують квартири. Дрони, які ми нещодавно бачили, які, ми ж розуміємо, що російськими містами дрони летять не з Києва, адже вони не можуть подолати таку відстань, просто фізично, ну і бачили, як вони з КамАЗа вилітає, коли беруть за дупу організаторів, то тут паспорт колишнього українця, то довго жив в Україні".

Читайте цитати Гітлера про євреїв, все зрозумієте.

І коли всі українці, в тому числі "ждуни"російського миру зрозуміють, що їх ніхто не чекає в Росії, тоді війна закінчиться скоріше.