Россия полностью уничтожила в Украине более 170 медучреждений: Ляшко озвучил печальную статистику

В Украине по состоянию на начало 2023 года оккупанты полностью разрушили 173 объекта здравоохранения (их восстановление более чем на 90% не рассматривается, только отстройка заново). Российскими военными преступниками повреждено всего 1218 медицинских учреждений, из них больниц – 540.

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Территориально больше всего пострадавших медобъектов – от сельских амбулаторий до городских больниц – в зонах, где недалеко находилась или находится линия фронта. Это юг и восток Харьковской области, Донетчина, Луганщина, Николаевщина, Херсонщина. Такой информацией в интервью "Укринформу" поделился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он рассказал, что сейчас приблизительная сумма, в которую обойдется восстановление разрушенной медицинской инфраструктуры страны, это 1 миллиард долларов. Если войска РФ продолжат свои преступления, очевидно, она вырастет еще больше.

Кроме того, актуальную оценку ущерба возможно провести только на тех объектах, к которым эксперты имеют доступ. В Мариуполе, например, проводилась лишь примерная оценка по доступным фото и видео из оккупированного города.

Огромной является и сумма непрямых убытков (не только восстановление до состояния до 24 февраля-2022, но и потерянные инвестиции, потенциалы, которые могла бы генерировать больница). Это десятки миллиардов долларов, считают специалисты Всемирного банка и Всемирной организации здравоохранения.

"В частности, последняя цифра, которую они представили в конце сентября 2022 года, составила 26 миллиардов долларов. За эти три месяца произошло еще большее разрушений в медицинской инфраструктуре, а также – в энергетическом секторе", – подчеркнул Ляшко.

Он объяснил, что из-за отсутствия стабильного электричества для медиков пришлось закупить генераторы, а это дополнительные расходы учреждений здравоохранения на горючее, работу специалистов, которые обслуживают это оборудование. "Впоследствии это приведет к еще большим цифрам, которые будут в итоговом отчете", – сказал глава минздрава.

Он поблагодарил всех медицинских работников, которые продолжают спасать людей в это нелегкое время.

Как писал OBOZREVATEL:

– На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната в оккупированной части Херсонской области захватчики разместили раненых военных страны-агрессора. Гражданских они перевели на другие этажи, чтобы прикрыться мирным населением от возможной "бавовны".

– Центр национального сопротивления сообщал, что в Скадовске на Херсонщине, временно захваченном ВС РФ, оккупанты разворовали абсолютно все оборудование центральной городской больницы. Куда именно вывезли имущество – неизвестно.

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