Боже, какая прелесть. В соцсетях ОРДлынии истерика и рыдания, легкий испуг и шатания в и так нестойких рядах "новоросских ополченцев". Еще бы, их любимая Россия, их мамка, их лоно, так сказать, та, в которую верят больше, чем в Бога Отца и сына его, та, за которую умирают, та… В общем, вы знаете, как фанатично и безгранично преданы донбасяне РФ, как верят в ее справедливость, честь, совесть и любовь. Но, увы, Россия, которой в ОРДЛО посвящают оды, ставят памятные знаки "с Россией в сердце", в очередной раз повернулась к ополчению русской попой и показала русский кукиш. Это то, что касается признания "республик".

Главный редактор портала "Креативная дипломатия", эксперт РСМД Виктория Иванченко в очередной раз подчеркнула, что Россия не намерена включать в свой состав ни "республики", ни "Донбасс":

"Россия не ставит перед собой задачу присоединения ЛНР и ДНР, которые, к слову, до сих пор существуют как две отдельные непризнанные республики. Не нужно забывать о Минских соглашениях, которые подразумевают сохранение Донецкой области в составе Украины — но с предоставлением ей особого статуса и закреплением этого в Конституции Украины. Более того, Россия категорически против пересмотра соглашений, в то время как Украина не раз намекала на желание провести новые переговоры. Присоединение ЛНР и ДНР к РФ не возможно, поскольку это повлечет за собой негативные экономические последствия".

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"Народ Донбасса", правда в это опять не верит и тянет очередное "вот-вот", ведь и технику стянули к границе с Украиной, и в партию "Единая Россия" принимают, и паспорта РФ выдают, значит, "вот-вот", многоходовочка.

Это "вот-вот возьмут в Россию" тянется здесь уже 8 лет, и эта вера в "вот-вот" подпитывается из РФ редкими вспениваниями а-ля Жириновский-Зюганов "мы должны", и тут же осаждается более весомыми "нет".

После того, как Путин выпросил он-лайн сессию у Байдена, участь "республик" решена. Территориальная целостность Украины нарушена не будет, за любое движение в сторону расширения ОРДЛО РФ ждет не минуемое наказание, поэтому марионеток Кремля ждет печальная участь медленной и мучительной смерти.

То есть так горячо любимая донбасянами родина-россия просто даст им пинком под зад. И все! Это можно показать донбасянам на примере их "героя новороссии", который сейчас пребывает в состоянии крайнего удивления.

Но, обо всем по порядку

Эх, в очередной раз жалею о том, что такие истории не снимают и не показывают на телеканале "Дом", очень показательные были бы задушевные вечера под эмпатические слезливые истории из жизни "народов Донбасса".

В соцсетях ОРДЛО разворачивается драма, которую пропагандисты пытаются выдать за активную информационную кампанию в поддержку "гражданина ЛНР" Олега Снидинова. "Активная" это такие же "бравые ополченцы" переговариваются о том, что в случае закрытия проекта "республик" их попросту пнут коленом под зад. Русским коленом под их донбасянский зад.

Олега Снидинова по решению Октябрьского райсуда Липецка принудительно выдворяют из России в Украину, так как РФ не признает "паспорта республик", сами "республики" и, конечно же, "гражданство" индивидуума, поэтому по всем процессуальным документам он числится гражданин Украины.

18 ноября 2021 года Снидинова, который с его слов проживает на территории РФ с 2019 года, задержали в Липецке сотрудники правоохранительных органов РФ. На него были составлены протоколы за мелкое хулиганство и потребление наркотиков. Понятно, что далее дело передали в суд, который и вынес решение: гражданину Украины Олегу Снидинову был назначен штраф и принудительное выдворение за пределы Российской Федерации по месту его жительства, то есть в Украину.

"Караул", — кричат ордлынско-российские пропагандисты, — "участника боевых действий на Донбассе, ветерана боевых действий, состоявшего в ополчении ЛНР, он же гражданин ЛНР, как, как на Украину, ведь его там ждет смерть".

Олег Снидинов фигурант сайта "Миротворец", ведь его фото с автоматом в форме опочленца, прямо указывают на участие в "народной милиции лнр" и участие в боевых действиях против Украины.

А кто у нас идет в "ополченцы"? О, об этом я написала много, так как видела много. Такое чувство, что в "ополчение" брали всех, кем даже побрезговали черти в аду. Ворье, зэки, олигофрены с отставанием в умственном развитии, алкоголики, туберкулезники.

Именно поэтому в рядах ополчения много небоевых потерь. Эти укуренные потеряшки, которые ловят на позициях покемонов, стреляя во все стороны, унесли больше жизней своих сотоварищей, чем реальная война.

Не исключение и наш герой, которого Родина мать пинками гонит со своей территории, так как знает, на что способен донбасянский криминал.

"Герой ополчения" и строитель "новороссии" Олег Снидинов в 22 года, в 2001 году, совершает тяжкое преступление — двойное убийство с изнасилованием, за что в 2003 году осужден судом Луганской области на 15 лет. Освобожден условно-досрочно (вот это укро-хунта, такая гуманная, что прямо страшно) в августе 2012 года.

В 2013 году, когда милиция Луганщины и Донетчины, выполняя указания своего начальства собирала подобные отребья на Антимайдан, туда "пригласили" и Снидинова, а как без него — убийство, изнасилования, как раз подходил по всем параметрам.

С Антимайдана Снидинов вернулся на Луганщину уже подготовленным и завербованным для продолжения подрывной деятельности в случае начала "русской весны". Поэтому сразу начал формировать своих товарищей по отсидкам в группы "ополчения", куда вступил сразу весной 2014-го.

Но, воевать с укро-хунтой оказалось невыгодно и страшно. Поэтому получив в руки оружие, ксиву ополченца и форму, которая внушала жителям ОРДЛО панический страх, Снидинов стал делать то, что разрешила ему "родина-мать": грабить и убивать.

Набирая "ополченцев" в состав "народной милиции" им в 2014-м давали 100% гарантии, что за совершенные преступления им ничего не будет. Что они могут брать все, что захотят, убивать, кого захотят, все спишет война, так как все, абсолютно все преступления против мирных жителей, спишут на Украину.

Из материалов обвинительного заключения (внимание), вынесенного "генеральной прокуратурой Луганской Народной Республики" от 25 мая 2016 года следует, что Снидинов обвинялся в совершении 10 тяжких преступлений, подпадающих под несколько статей "уголовного кодекса республики": умышленные убийства, похищение людей, разбой, хранение оружия, незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств. И, вишенка на новоросский тортик, Олег Снидинов получил в "лнр" срок, как государственный изменник, поскольку с товарищами по оружию из "ополчения", собирал информацию о местонахождении военных объектов "народной милиции ЛНР" и "ихтамнетов" и продавал спецслужбам Украины. Что интересно, ни по одному эпизоду, которые были ему инкриминированы "прокуратурой лнр", его не осудили, и он спокойно выехал на РФ.

Теперь его адвокаты на основании этих материалов собираются доказать Украине, что Снидинов не принимал участие в военных действиях против Украины, так как был занят грабежом и разбоем, а так же имеет статус-кво в Украине, так как является внештатным шпионом СБУ.

А так как бандитизмом он занимался на территории ОРДЛО, то есть убитые им "ополченцы", фактически преступники, то ему нужно дать звезду героя, он уже не бандит, а убивал террористов, то есть партизанил.

Российский ресурс опубликовал выдержки из рассказа знакомого Олега Снидинова и понимаю почему, на РФ давно стартовала кампания в отношении донбасян, теперь они не защитники Донбасса и герои "новороссии", а попрошайки, бандиты и преступники. Поэтому российские медиа с удовольствием публикуют всю правду об "народном ополчении республик":

"Олега я знал по Красному Лучу, сказать, что воевал с ним вместе не смогу, не выезжал он вообще на линию фронта. Позывной у него был "Азиат", его мало кто знает, он ведь и повоевать не успел особо – из тюрьмы вышел перед самой войной, сидел вообще за жесть – двойное убийство с изнасилованием, хвалился даже, что сделал из груди убитой женщины кисет для табака. Да и потом уже когда активная фаза (боевых действий) кончилась, его МГБшники посадили, сначала в СИЗО, потом насовсем, это году в 2015 было. Причем тогда время такое было – война, мародерствовали все, кому не лень. У Олега насколько помню было больше 10 эпизодов, у "Града" и "Змея" где-то по пять. Как он вышел после такого для меня загадка, возможно связи старые помогли. Это не просто уголовник — это изувер, который с извращённой жестокостью убил не менее 10 мирных жителей Донбасса, вымогал деньги и ценности. Да он носил форму, да у него было оружие, но весь этот маскарад лишь, для того чтобы запугивать простых людей. Он и на пушечный выстрел не приближался к линии фронта", — говорит знакомый ополченца.

В настоящее время, до вступления решения в законную силу, Олег Снидинов помещен в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Липецкой области. После выдворения из России, Снидинов будет отправлен в "лнр" по месту его прописки: Красный Луч.

И вот, нюансик. Если на РФ докажут, что Олег Снидинов "герой новороссии, ополченец и строитель республик", то по российскому законодательству его нельзя выдавать Украине.

Да, на РФ есть закон, запрещающий выдачу Украине участников войны на Донбассе. Но, так как "новоросский казачок" убивал и грабил россиян, то вот не зря СМИ РФ взялись "расследовать" его "военные подвиги" и фактически доказывать, что, мол, и не "защитник Донбасса" перед нами, господа присяжные, а обычный мародер и бандюк, поэтому ему среди россиян не место.

Судя по всему, в "республике" у него не все схвачено и не все гладко. Откуп требует больших денег, а "народ Донбасса" требует сакральных жертв справедливости, та как жертв "казачков" находят теперь по посадкам в могильниках десятками и сотнями. Понятное дело, что всех мирных граждан убитых вот такими мародерами выдают в ОРДЛО за "жертв ВСУ", но, люди-то знают правду и кровников в ОРДЛО у сидельца много. Поэтому с нетерпением жду приключений очередного "казачка-новороса" в построенной им же "республике", в которую он влетит со скоростью звука, получив смачный пинок в донбасянский зад российским сапогом.