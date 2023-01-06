Россия перебросила в Крым технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты – ЦНС
Страна-агрессор Россия перебросила во временно оккупированную Крым технику и подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты. Их разместили на заводе "Крымский титан" в Армянске.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления. "На временно оккупированном полуострове зафиксировано размещение техники на заводе "Крымский титан" (Армянск), а также подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время достоверно неизвестно, чем обосновано пребывание войска РХБ-защиты на временно захваченном предприятии. К примеру, это может быть обучение или требования командования оккупационных войск.
"Центр национального сопротивления призывает жителей Армянска временно воздержаться от прогулок на открытом воздухе", – отметили там.
Следует отметить, что нахождение военных на объектах химической промышленности является нарушением норм международного гуманитарного права. Но россияне не впервые пренебрегают соответствующими нормами.
Напомним, в ГУР МО Украины заявили, что Россия могла разместить ядерное оружие в Крыму и Белоруссии. Кремлевский диктатор Владимир Путин рассматривает эти территории как плацдарм для ядерных провокаций против Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны страны-террориста РФ Сергей Шойгу заявил, что в 2023 году особое внимание будет уделено ядерным силам. Он сказал, что речь идет о стратегическом вооружении.
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