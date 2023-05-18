Россия не сможет украсть Крым, когда-нибудь мы встретимся на нашем полуострове без оккупации, – Зеленский

Украина 18 мая чтит память тысяч крымских татар, погибших во время депортации этого народа с Крымского полуострова во времена СССР. Спустя 79 лет после совершенного Москвой преступления не наказанное зло с востока вернулось на украинскую землю, чтобы снова убивать народ Украины.

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Однако в этот раз агрессор будет уничтожен и вспоминать о жертвах сталинской и путинской России украинцы будут в освобожденном от оккупантов Крыму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв депортации крымскотатарского народа.

Глава государства напомнил о страшном преступлении, совершенном советской властью против целого крымскотатарского народа.

"Вся наша украинская семья сегодня чтит память жертв депортации крымскотатарского народа. Народу, против которого 79 лет назад было совершено преступление геноцида. Сотни тысяч людей были изгнаны на чужбину. Весь народ лишили родного дома и пытались стереть в Крыму все, что напоминало именно о нем", – отметил Зеленский.

Тогда зло не было наказано. И сегодня оно снова пришло с востока на украинскую землю, чтобы убивать народ Украины. Однако на этот раз украинцы дадут врагу достойный отпор.

"Все в Украине сейчас узнают это зло. Через годы, сменив свои символы, но не изменив своей сущности, зло вернулось. Чтобы так же уничтожать людей. Но в этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать", – подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул: сколько бы в Кремле ни пытались убедить себя и весь мир в том, что Крым якобы принадлежит России, справедливость будет восстановлена.

"Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую нашу часть нашего государства. Это наш с вами дом. Уверен, что придет время, когда мы все вместе сможем 18 мая встретиться в уверенности – что в нашем Крыму, в его цветущих садах и в гостеприимных домах есть свободная жизнь, есть теплые воспоминания бабушек и дедушек, есть улыбки детей. И нет одного – нет никакого следа оккупации. Так будет", – заверил Зеленский.

Напомним, ранее стали известны детали переговоров команды Зеленского и спецпредставителя Китая в Киеве. Ли Хуэй, по сообщениям китайской стороны, отметил, что "от кризиса нет панацеи", говорил о необходимости переговоров и заверил, что Пекин будет "помогать Украине в пределах своих возможностей".

Представители украинской стороны призвали КНР поддержать украинский мирный план и подчеркнули, что Украина не примет ни один вариант завершения войны, если он будет предусматривать потерю украинских территорий.

Также китайскую делегацию проинформировали о преступлениях, совершенных Россией в Украине.