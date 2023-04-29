Для понимания. Особенно для тех, кто считает, что завтра все кончится.

Видео дня

Сегодняшняя ночь (28 апреля – Ред.) – это модель нашей жизни рядом с неадекватами на много лет вперед.

Глубоко враждебная страна, задача и желание которой нести окружающим смерть и разрушения. Бессмысленную смерть и бессмысленные разрушения.

Ничего больше они делать не могут, не умеют и не хотят.

И никуда они не денутся – возле наших границ всегда будет бурлить эта клоака с ядерным оружием. Была бы возможность Украине переехать – я советовал бы переехать. Но, увы...

Такой возможности нет.

Надо приспосабливаться. Надо закрывать небо. Надо создавать оружие возмездия.

Надо сделать так, чтобы в ответ на многоэтажку в Умани пылали аэродромные склады и их самолеты. Чтобы не только жители Украины не спали от тревог, но не спалось и жителям самой миролюбивой страны в мире. Ну, тем самым борцам с нацизмом, которые поддерживают микрофюрера.

Нет другого выхода.

Они способны кошмарить нас десятилетиями, мы должны уметь сделать так, чтобы это развлечение вышло им боком.

Договариваться там не с кем да и не о чем.

А вот заставить их жалеть о содеянном – самое то.