Блог | Россия может кошмарить нас десятилетиями: что делать Украине
Для понимания. Особенно для тех, кто считает, что завтра все кончится.
Сегодняшняя ночь (28 апреля – Ред.) – это модель нашей жизни рядом с неадекватами на много лет вперед.
Глубоко враждебная страна, задача и желание которой нести окружающим смерть и разрушения. Бессмысленную смерть и бессмысленные разрушения.
Ничего больше они делать не могут, не умеют и не хотят.
И никуда они не денутся – возле наших границ всегда будет бурлить эта клоака с ядерным оружием. Была бы возможность Украине переехать – я советовал бы переехать. Но, увы...
Такой возможности нет.
Надо приспосабливаться. Надо закрывать небо. Надо создавать оружие возмездия.
Надо сделать так, чтобы в ответ на многоэтажку в Умани пылали аэродромные склады и их самолеты. Чтобы не только жители Украины не спали от тревог, но не спалось и жителям самой миролюбивой страны в мире. Ну, тем самым борцам с нацизмом, которые поддерживают микрофюрера.
Нет другого выхода.
Они способны кошмарить нас десятилетиями, мы должны уметь сделать так, чтобы это развлечение вышло им боком.
Договариваться там не с кем да и не о чем.
А вот заставить их жалеть о содеянном – самое то.