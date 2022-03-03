Российского оккупанта взяли в плен простые охотники. Видео

Простые украинские охотники взяли в плен российского оккупанта. Он на допросе рассказал, что якобы не знал, зачем командование посылает их в Украину.

Оккупант также рассказал, что находился на "учениях", после которых командование отдало приказ пересечь границу Украины. Видео с допросом задержанного российского военного опубликовали на YouTube (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пленный рассказал, что никто в российской армии якобы не хочет воевать против Украины. При этом десятки тысяч военных РФ вторглись в нашу страну и якобы не знают конечной цели.

Видео дня

Также оккупант сказал, что ему "параллельно, будет война или нет". В свою очередь охотники, задержавшие оккупанта, сказали, что ему посчастливилось не встретиться в Вооруженными силами Украины.

"Вас даже не ВСУ окружило. Если бы вас окружило ВСУ вас бы просто жахнули и все, а так это местное население, это охотники. Вот это вся мощь российской армии…", – сказал пленному мужчина.

Напомним, на восьмой день войны Украины против страны-агрессора России, направившей на нашу землю свои вражеские войска, в руки ВСУ попадает все больше оккупантов. Попавшись или сдавшись в плен, те утверждают, что не знали, куда их отправили, и передают послания родным в РФ, призывая не верить пропаганде на росТВ.

Ранее сообщалось, что четверо членов диверсионно-разведывательной группы Российской Федерации сдались органам местной полиции на Николаевщине после того, как оказалось, что командование Минобороны РФ ввело их в заблуждение. Все они утверждают, что ехали якобы на учения, а не на войну.