Российским книгам указали на дверь: президент через год подписал закон о запрете ввозить литературу из РФ

Президент Владимир Зеленский таки подписал закон о запрете ввоза российских и белорусских книг в Украину, который проголосовал парламент еще год назад.

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Украинцам пришлось писать петицию с требованием к главе государства не затягивать с подписанием столь важного документа. Когда она набрала 25 тысяч голосов, президент ответил. Он заявил, что минюст и МИД предостерегали его от этого шага. Якобы закон нарушает конституционные права российского меньшинства и может помешать нам вступить в ЕС.

Но после общественного возмущения документ все-таки подписан.

Что он означает и что изменится на книжных полках читайте в материале OBOZREVATEL.

Что предшествовало?

Ровно год назад, 19 июня Верховная Рада проголосовала за закон №2309-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, которая касается страны-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированных территорий".

Этим законом запрещается ввозить в Украину и продавать книги из России, Беларуси и временно оккупированных территорий. Речь идет как о книгах, написанных на этих территория, так и о произведениях авторов – граждан РФ.

Книги на русском языке, напечатанные в других странах, могут быть ввезены в Украину, но при условии специального разрешения. Для этого экспертный совет будет проверять эти произведения на наличие антиукраинской пропаганды.

Однако целый год президент Владимир Зеленский не подписывал и не ветировал закон.

В мае была создана петиция, в которой украинцы призвали президента подписать документ. Когда петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей, Зеленский ответил.

По его словам, министерство юстиции предложило ветировать этот закон, поскольку он не соответствует ч. 3 ст. 10 (о гарантиях свободного развития, использования и защиты русского, других языков национальных меньшинств) и ч. 2 ст. 24 (граждане Украины имеют равные конституционные права и свободы и есть равными перед законом) Конституции Украины.

Также МИД Украины считает целесообразным ветировать новый закон. В ведомстве отметили, что документ не соответствует нормам и стандартам ЕС в области прав человека, свободы мысли, защиты прав национальных меньшинств, запрету дискриминации по языковому признаку, поэтому может осложнить процесс переговоров о вступлении в ЕС.

Но в последний момент президент все-таки закон подписал.

Что изменится?

Что должно измениться с вступлением в силу этого закона? В первую очередь с полок магазинов и с книжных сайтов должна исчезнуть литература из России и Беларуси.

А ее на складах книжных компаний накопилось немало за эти годы. Начиная с 24 февраля прошлого года, когда границы между Россией и Украиной закрылись из-за войны, поток российских книг прекратился, но ненадолго.

Через некоторое время ввозить эту продукцию к нам начали через третьи страны. Российская литература идет к нам через все страны, с которыми у нас есть совместная граница – Молдова, Румыния, Словакия, Венгрия, Польша.

Под запрет попадают книги, написанные авторами с паспортом РФ на территории России, Беларуси, оккупированных территориях. Если же книга на русском языке написана и издана в другой стране (например, писатель покинул Россию и живет за рубежом), то для ее ввоза в Украину нужно будет получить разрешение. Для этого экспертный совет должен будет проверить ее на предмет антиукраинской пропаганды.

Что касается российских классиков, например, Льва Толстого или Пушкина, то если эти книги изданы в других странах, а не в РФ, Беларуси и временно оккупированных территориях, то ввезти их в нашу страну можно. Ведь их авторы не имели паспорта РФ.

Есть исключения – книги на русском языке, изданные в Украине до 1 января 2023 года, изыматься не будут. Также, как и книги, изданные на временно оккупированных территориях до их оккупации, тоже останутся в продаже.

Какие лазейки остались?

Однако лазейки для ввоза российской литературы все-таки остались.

"Это разрешение перевозить по 10 экземпляров российских книг для себя в ручной клади или багаже. То есть, вы можете взять 10 книг одного наименования, 10 книг – другого, еще 10 книг – третьего. И убедить сотрудника таможни, что все это везете не для продажи, а для себя. А затем эти книги попадают в продажу. И проверить это никак нельзя, потому что наши ФОПы не имеют никакой отчетности. Они скажут, что приобрели эти книги на соседней раскладке и все", – поясняет владелец издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

К сожалению, пункт о 10 книгах в подписанном законе остался. Поэтому с ним еще придется бороться.

Еще одна проблема – контрафактная литература, проще говоря – подделки. По словам Красовицкого, контрафакт на нашем книжном рынке составляет до 10%. И это очень много.

"Если вы не тратили деньги на разработку и подготовку книжки, на авторские права, то она вам обойдется раза в два дешевле. А разницу вы положите в карман. Конечно, такие подделки будут стоить дешевле", – продолжает издатель.

Отличить подделку в книжных магазинах очень легко. Как правило, владельцы магазинов стараются контрафакт не выставлять на показ, а спрятать подальше на полках. Изготавливают такую литературу на некачественной, серой бумаге. Стоить она может дешевле, чем оригинал.

Торговать подделками могут как на раскладках, рынках, так и в онлайн магазинах. Особенно на полулегальных сайтах, которые могут закрыться в любой момент.

Закон даст дорогу для развития украинской книги

Однако украинские издатели подписанием этого закона довольны. "Я очень доволен, хоть и произошло это на год позже. Главное, что это случилось. Я считаю, что это очень важный закон в области книгоиздания для защиты украинского информационного книжного пространства. Украинская книга в прошлом году с началом полномасштабного вторжения, когда много людей выехало, только потому не упала, что люди, которые раньше читали только на русском языке впервые начали открывать украинские книжки", – говорит владелец украинского издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га" Иван Малкович.

Еще один большой плюс Малкович видит в том, что теперь украинская книжка сможет не конкурировать с российской агрессоровой.

"Мы с украинским переводом "Гарри Поттера" конкурировали с российским. Это не слыхано, ни в одной стране такого нет. Теперь украинская книга встанет на крепкие экономические рельсы. Чтобы заполняла все уголки на книжном рынке. Не только художественная литература, но экономическая, инженерия, нон-фикшен, медицина… Все постепенно заполняется и переводится. Еще пару лет и все будет заполнено", – продолжает Малкович.

По мнению Красовицкого, подписанный закон создаст у нас цивилизованный рынок.

"При правильном рынке Украина будет как Польша. Там количество изданных книг намного больше, ассортимент тоже больше. На них никто не давит из-за рубежа своей продукцией. К сожалению, российская, тем более пиратская книга, или завезенная, на много дешевле той, где заплатили за авторские права, за перевод", – поясняет Красовицкий.