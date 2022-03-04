'Российский солдат – одноразовый?' В сети показали, как выглядит аптечка российского оккупанта. Видео

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В сети показали, какие аптечки выдала Россия своим оккупационным войскам перед отправкой в Украину.

Видео-"распаковку" аптечки российского оккупанта выложили в Телеграм.

На видео украинский военный показывает содержимое аптечки российского солдата, которую нашли после очередного боя с оккупантами.

"Мамки, смотрите, чем они должны оказывать себе помощь!" - призвал украинский военный матерей российских захватчиков.

В индивидуальном пакете украинские военные нашли брошюрку и жгут Эсмарха, которым оккупантам предлагается останавливать кровотечение.

Видео дня

"Так, получил ранение - почитай книжку. Нужен обезбол? Получи у медицинского работника. И - топчик: прошлое тысячелетие - жгут Эсмарха! Фигня редкостная... Такой ИПП (индивидуальный перевязочный пакет. - Ред.). Умирай, солдат, родина тебя не забудет!" - комментирует содержимое индивидуального медицинского пакета украинский воин.

"Аптечка российского оккупанта как бы намекает, что российский солдат — одноразовый. А если ещё вспомнить про просроченные пайки - ммммм, вторая армия мира, говорите?" - иронизируют украинцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в РФ солдат-захватчиков, которых отправили воевать в Украину, снабдили просроченными на семь лет пайками. Да и тех выдали всего на двое суток.