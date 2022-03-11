Российский летчик признал, что понимал, что бомбил на Харьковщине жилые дома, а не военные объекты. Видео

Пленный российский оккупант подполковник Максим Криштоп заявил, что начал принимать участие в подготовке войны против Украины в январе 2022 года. Также он признал, что понимал, что бомбил в Харьковской области жилые дома, а не военные объекты.

Он рассказал, что выполнил три боевых полета с фугасными авиационными бомбами, и в процессе задачи понял, что бомбит жилые дома на Харьковщине. Об этом оккупант рассказал во время пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Третий боевой полет выполнял 6 марта 2022 года. На борту было 4 тонны фугасных авиационных бомб. После получения приказа и координат в процессе выполнения боевой задачи я понял, что целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. После был сбит средствами ПВО Украины. После приземления был взят в плен служащими Национальной гвардии Украины", – рассказывает оккупант.

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Также Криштоп обратился к российским военнослужащим и призвал их немедленно прекратить выполнять преступные приказы. Кроме того, пленный заявил, что эту войну Россия уже проиграла.

Напомним, житель Харькова показал в сети последствия атаки российских оккупантов на город. По его словам, они уничтожают вторую украинскую столицу всем, чем могут.

В ночь с 9 на 10 марта российские оккупанты сбросили шесть бомб на село Слобожанское в Харьковской области. В результате погибли мирные жители, среди них дети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поселке Пятихатки на севере Харькова российские оккупанты нанесли авиационный удар по Харьковскому физико-техническому институту. На территории и в общежитии при учебном заведении начался пожар.

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