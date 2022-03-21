Российский 'Бук' произвел пуск по украинскому БПЛА и получил 'ответ': в сети показали видео

В сети показала эффектную работу штурмовой роты Добровольческого корпуса "Правый сектор". Оккупанты РФ попытались сбить украинский беспилотник, однако защитники не только смогли сохранить БСЛА, но и уничтожили всю вражескую технику.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook военный журналист Юрий Бутусов. По его словам, это произошло недалеко от Киева.

"На видео вы видите, как наша птичка зафиксировала работу вражеского ЗРК "Бук". Туда же оперативно были приведены наши артиллерийские системы и отработаны по всей технике, которая находилась на оккупированном российской армией дворе", – сказано на Facebook-странице добровольческой роты.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 марта войска страны-агрессора нанесли несколько ударов по территории Ривненской области. Ракетами оккупанты попали в один из полигонов.

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