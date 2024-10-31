Российские захватчики активизировали отжим жилья украинцев в оккупации: кого подключили к "охоте"

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики массово проводят рейді по выявлению так называемого "бесхозяйного жилья". Причем теперь таковым объявляют не только квартиры выехавших из оккупации местных жителей, но даже те, где живут владельцы. А в отжатое жилье заселяют "героев СВО", полицаев, медиков из России и прочих "особо ценных специалистов".

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Подробнее о ситуации в оккупации – в материале OBOZ.UA.

Комиссия ставит "черную метку"

Наиболее масштабную деятельность по отъему жилья у граждан Украины российские оккупанты и их пособники развернули в Запорожской области. На подконтрольной России части региона сейчас полным ходом идут рейды, во время которых на двери ставят "черную метку".

"Так у нас называют бумажки, которые члены комиссии лепят на двери. В них указано, что "помещение имеет признаки безхозяйности", а собственникам до определенной даты нужно принести правоустанавливающие документы", – рассказала OBOZ.UA жительница оккупированного Мелитополя Елена.

По ее словам, после такого извещения в 99% случаев собственнику можно распрощаться с квартирой: "Ну, как распрощаться. По украинским законам владелец конечно тот же, но у нас тут, к сожалению, действуют российские. А оккупанты творят что хотят. Плюс ко всему разговаривать будут только с теми, кто получил гражданство РФ, а на такое не каждый готов пойти".

А вот в Бердянске оккупационная власть решила ускорить процесс отжима и обязала ОСББ уведомить жильцов о том, что все они должны пройти "процедуру". То есть, массово нести документы на свои квартиры. Причем срок установлен до 1 ноября, иначе жилье также будет признано "бесхозяйным".

Самым главным препятствием для того, чтобы доказать оккупационной власти право собственности, является необходимость личной явки владельца дома или квартиры. Огромное количество местных жителей выехали из оккупации еще в 2022 году и до освобождения возвращаться не собираются. Те же, кто готов рискнуть и приехать в оккупированный город, должны пройти фильтрацию в Москве (аэропорт "Шереметьево") – и, соответственно, пройти через допросы ФСБшников. Большую часть украинцев разворачивают обратно.

"Мои соседи пытались проехать, так как надеялись все же продать жилье, но фильтрацию не прошли. Им вообще запретили въезжать в РФ в ближайшие пять лет", – рассказала Елена.

В очень тяжелой ситуации оказались жители сел Старопетровка и Новопетровка (второе расположено на самом берегу Азовского моря) Бердянского района – пенсионеры и инвалиды. Сначала оккупационная власть уволила соцработников, которые помогали маломобильным людям, а затем старикам сообщили, что их жилье будет признано "безхозяйным". И если срочно не предоставят пакет документов (причем для этого нужно приехать в Мелитополь), то их выгонят из домов, в которых люди прожили всю жизнь.

Ярчайший пример того, что творят "освободители".

Отжимают целые многоэтажки

Сейчас на оккупированной территории российские захватчики отжимают не по одной-две квартиры, а сразу целые дома. Например, в Мелитополе они и вовсе присвоили новострой – дом по улице Беляева.

Квартиры были выкуплены украинцами задолго до полномасштабной войны, а многоэтажка сдана в эксплуатацию в 2022 году. Но российские захватчики имитировали бурную деятельность, по документам дом "доработали" строители из РФ и в декабре его уже готовятся заселять.

И это несмотря на то, что в многоэтажке живут около 70 реальных владельцев. Несмотря на поданные ими документы о праве собственности, целый дом признали "бесхозяйным".

А в оккупированном Мариуполе (Донецкая область) россияне отжимают дома по другой схеме. Пострадавшие в результате российских обстрелов многоэтажки ремонтируют, а затем уже распродают – хотя ранее обещали заселить туда владельцев квартир.

Об одном из таких случаев рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Очень показательный дом. Не потому, что россияне его восстановили. Нет. Просто он полностью… "бесхозяйный". Именно поэтому он так хорошо восстановлен. Это здание находится в самом центре Мариуполя в Приморском районе. Лакомый кусок. Поэтому (оккупанты. – Ред.) вообще решили не заморачиваться с ипотекой, а просто национализировать все квартиры, как бесхозные. Вот так. Теперь здесь расселят "героев СВО" и российских бюджетников. Дешево – сердито", – написал Андрющенко в своем Telegram-канале. И таких примеров немало.

Многие жители оккупированных территорий опасаются уезжать, так как не хотят потерять свои дома и квартиры. Но, как видим, российских захватчикам не мешает и наличие на месте законных владельцев.