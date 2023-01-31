Как только я подумал, что россияне перестали нас "радовать" очередными историями про "биологически-активных комаров", "радиоактивных воробьев" и прочую фантастическую живность, начальник войск рхбз вс рф Кириллов выдал очередную порцию отборного бреда по поводу "военно-биологических программ США на территории Украины".

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Если честно, то в этот раз получилось довольно скучно и не оригинально. Как говорится, продолжение даже близко не дотягивает до оригинала, даже давно не актуальную тему ковида припомнил и естественно обвинил во всём американцев. Скукота, да и только.

На этом можно было и заканчивать, если бы буквально в тот же день в Telegram-канале пропагандистского СМИ "Царьград" не появилась любопытная статейка

То есть одно из популярнейших провластных российских СМИ , что все, кто называет ковид пандемией, являются "проходимцами", которые прибывают заодно со "страшными заговорщиками" из ВОЗ. Получается, Кириллов автоматически был записан в когорту проходимцев. Более того, заходим на официальный сайт правительства рф и… Что же мы видим? Там есть целая отдельная страница, посвященная мерам по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики. На ней черным по белому написано, что все эти меры были предприняты "в условиях пандемии":

Выходит, что вся кремлёвская верхушка тоже является "проходимцами". Уверен, что в Украине этим никого не удивить, но для простого россиянина, я думаю, это прям-таки гигантское откровение.

По факту российское правительственно-пропагандистское кодло в очередной раз попросту завралось: одни кричат, что доблестно победили все "биолаборатории", где "разработали" ковид, а другие заявляют, что никакого ковида нет и всё это выдумки "заговорщиков". И так во все, что делает рф – сплошное враньё.