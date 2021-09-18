Знаете, что меня удивляет во всех этих выступлениях чиновников и провластных комментаторов о намерении РФ включить в голосование на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО, которые имеют российские паспорта? Абсолютное нежелание разбираться в нюансах и попытки прикрыться жителями оккупированного Крыма, чтобы размыть институт гражданства в Украине.

Когда пресс-секретарь президента говорит, что люди в ОРДЛО пусть голосуют в РФ, если они вынуждены, я хочу спросить: "А разве российский паспорт в так называемых" Л/ДНР" – это обязательно для выживания?".

Далее текст на языке оригинала.

В Криму російські окупаційні документи є необхідністю. Без російського паспорту в Криму людина не має доступу до освіти, медицини, не може оформити договори на постачання світла, тепла та води. Саме тому, Україна вважає такі документи примусово нав'язаними і позивається щодо них у міжнародні суди.

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Але ж на окупованому Донбасі необхідністю є документи так званих "Л/ДНР". Це без них неможливо жити на цих територіях. Без них, а не без документів РФ, за якими місцевим довелося пхатися у Ростов. Хіба там людині з "паспортом ДНР" відмовлять у договорі на постачання світла, чи у медичному обслуговуванні через те, що у неї нема паспорта РФ?

Я розумію, що в ОРДЛО з таким аусвайсом може краще жити. Принаймні так можуть думати всі ці тітки, які демонструють документи з двоглавою куркою у якості доказу, що вони там всі хочуть бути Росією. Але ж бажання доєднатися до "раси господ" не є життєвою необхідністю. Тоді чому у питаннях російських паспортів окупований Крим намагаються доєднати до окупованого ОРДЛО? Можливо через те, щоб ввести в ознаки "примусово набутого" таке формулювання, як "простіше жити"?

У нас на вільній частині України є велика кількість людей, які спростили собі життя, отримавши та приховавши під подушкою російський паспорт. Це всі ті, хто має на окупованій території нерухомість, землю та бізнес. Якщо українському чиновнику, який не живе в окупації так простіше, то чому йому не можна? У нього дача в Криму, Путін вимагає, щоб земля належала тільки російським громадянам - він же вимушений. А мешканець Закарпаття. В Європі зарплати вищі, а у нас життя тяжке. Він же теж вимушений. Рано чи пізно ми просто не зможемо пояснити де набуття набуття іноземних паспортів є насильницьким, а де добровільним, адже у кожного знайдеться купа аргументів, чому йому так простіше.

В законодавстві Україні чітко вказано, що добровільне набуття іноземного громадянства є підставою для втрати громадянства України. Ознакою добровільного набуття є особисте звернення по громадянство до іншої держави. Мешканці окупованого Криму, попри те, що вони писали особисті звернення в окупаційні органи РФ, не вважаються такими, що набули паспорти РФ добровільно, тобто українського громадянства не втрачають. А от щодо мешканців ОРДЛО - це абсолютна інша тема. Їх примусово змусили взяти паспорти "псевдореспублік", тому це не є підставою. А от російські вони брали самі без жодної потреби. Ба більше, їхали за ним у сусідню країну цілком добровільно.

Російські паспорти, отримані в Ростові, які не дають всім цим 600 тисячам "вірноподданих" жодних життєва необхідних переваг - все це, на мій погляд, може вважатися підставою, щоб більше ніколи вони не голосувати на українських виборах, не балотуватися в українські органи влади, при цьому жити собі спокійно у своїй власності на українській землі, як це роблять тисячі іноземців. Може, я не права. Може, Україні дійсно вигідніше не вдосконалювати механізми виявлення іноземців з двома, або навіть трьома паспортами - особливо там де мова іде про втаємничених російських громадян - а створити прецедент, який перетворює країну на прохідний двір. Може комусь воно і вигідно.

Але мені не подобається, коли людьми в окупованому Криму виправдовують такі рішення.

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