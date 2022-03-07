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Российские оккупанты зашли на территорию аэропорта в Николаеве: ВСУ переходят в наступление
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Оккупационные войска попытались снова зайти на территорию аэропорта Николаева. Раньше их оттуда выбили украинские войска.
Вооруженные силы перешли в контрнаступление на николаевское аэродром, заявил глава военной администрации Николаевщины Виталий Ким.
''Сейчас мы их выбьем оттуда, и все будет хорошо'', – заявил Ким.
Как сообщил OBOZREVATEL, ближе к утру 7 марта оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Николаева. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Спасатели предупредили, что в городе много неразорвавшихся снарядов и призвали жителей не подходить к ним.