Российские оккупанты зашли на территорию аэропорта в Николаеве: ВСУ переходят в наступление

Оккупационные войска попытались снова зайти на территорию аэропорта Николаева. Раньше их оттуда выбили украинские войска.

Вооруженные силы перешли в контрнаступление на николаевское аэродром, заявил глава военной администрации Николаевщины Виталий Ким.

''Сейчас мы их выбьем оттуда, и все будет хорошо'', – заявил Ким.

Как сообщил OBOZREVATEL, ближе к утру 7 марта оккупанты нанесли удары по жилым кварталам Николаева. Обстрел велся из реактивных систем залпового огня. Спасатели предупредили, что в городе много неразорвавшихся снарядов и призвали жителей не подходить к ним.