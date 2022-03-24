Российские оккупанты запустили ракету по Житомирщине: появились подробности

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Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. В частности, они запустили ракету по Житомирской области.

В целом ночь на 24 марта в регионе прошла неспокойно. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на информацию Офиса Президента.

"Ночь на 24 марта прошла на Житомирщине неспокойно. Террористы запускали свои ракеты по области", - говорится в сообщении.

На протяжении ночи в области было несколько воздушных тревог.

Отмечается, что ракета попала в промышленный объект в Новограде-Волынском районе. К счастью, погибших и травмированных вследствие атаки нет.

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Напомним, 21 марта российские оккупанты обстреляли Житомирскую область из реактивной системы залпового огня "Град". В результате чего погибли трое военных и гражданский гражданин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 марта в пгт Ставище Житомирской области российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по административным зданиям. В результате действий врага пострадали 4 человека и предварительно уничтожены 7 зданий.

Вечером в среду, 9 марта, на Житомир была выпущена по меньшей мере одна бомба оккупантов, которая ударила вблизи жилого дома, двух больниц и здания Теплокоммунэнерго. Котельная, обеспечивавшая до 30% тепла в городе, временно не работает.

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