''Российская жестокость не имеет предела'': Зеленский отреагировал на удар оккупантов по многоэтажке и остановке в Херсоне. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар российских оккупантов по многоэтажке и остановке в Херсоне. Он подчеркнул, что Россия в очередной раз беспощадно убивает мирное население, а у российской жестокости нет предела.

Видео дня

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале."Российская армия массированно обстреливает Херсон. В очередной раз беспощадно убивает мирное население", – говорится в сообщении.

Зеленский уточнил, что есть попадание в автопарк, жилые массивы, многоэтажку, остановку общественного транспорта.

"В результате этих террористических ударов, к сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных", – добавил президент.

"Мир не вправе ни на минуту забывать, что российская жестокость и агрессия не имеют предела. Государство-террорист будет отвечать за все свои бесчеловечные преступления против нашего народа и Украины", – подчеркнул он.

Следует отметить, что во вторник, 21 февраля, когда президент РФ Владимир Путин произнес свое послание к Федеральному собранию, армия государства-террориста снова жестоко обстреляла из "Градов" украинские Херсон и Очаков. На данный момент известно о 5 погибших и 21 раненом.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 февраля российские террористы в очередной раз обстреляли Херсон. В результате артиллерийского удара погиб мужчина;

– 12 февраля войска РФ атаковали Херсонскую громаду 20 раз. Ранен местный житель, он в тяжелом состоянии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!