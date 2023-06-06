Нагадаю, що 30 серпня 1941 року близько 20 години у Запоріжжя відбувся потужний вибух. В результаті було затоплено більшу частину острова Хортиця, прилеглих районів Запоріжжя та сіл навколо міста.

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За підрахунками наших істориків, внаслідок трагедії загинуло близько 100 тисяч людей, серед яких 80 тисяч - прості мешканці міста і околиць та біженці.

Розпорядження на підрив Дніпрогесу було дано підполковником Петровським і військовим інженером із Москви Еповим. Як твердять дослідники, спроба звинувати лише цих двох осіб у самоуправстві не відповідає дійсності. Адже була шифрограма за підписами Сталіна і начальника Генштабу Шапошнікова "У випадку крайньої потреби дозволяється здійснити ПІДРИВ ДНІПРОГЕСУ". Для цього із Москви транспортними літаками було доправлено 20 тонн толу, а виконавці Петровський і Епов організували закладку вибухівки в греблю. Звісно, місцеву владу, а тим паче місцевих жителів, ніхто й не збирався попереджати.

Псля цього злочину Сталіна і К. було заборонено говорити про справжніх організаторів та виконавців підриву Дніпрогесу, а все списали на нацистів.

Нині, 82 роки по тому, російська орда країни- терориста військового злочинця Путіна - учня Сталіна, "повторила знову" свій злочин на території України, але вже тепер на Каховській ГЕС.

Зрозуміло, що нинішня російська пропаганда, яка діє за лекалами пропаганди комуністичних часів СРСР, буде звинувачувати у цьому злочині Україну. Тож наше завдання не лише інформувати світ про справжніх злочинців, а й всіляко сприяти криміналізації в країнах ЄС відповідаоьності за ЕКОЦИД.

Нагадаю, що 31 березня 2023 року Європейський парламент вже ухвалив рішення про необхідність включення Екоциду до Директиви ЄС про захист довкілля за допомогою кримінального права. Екоцид пропонується визначати, як тяжкий злочин з урахуванням завдання шкоди довкіллю, яка є всеохоплюючою, довготривалою і непоправною.

Нині потрібно, щоб таке ж рішення ухвалили Європейська Рада та Європейська Комісія. Це в свою чергу дасть правові підстави для розширення звинувачення РФ у Міжнародному Кримінальному суді і за ЕКОЦИД.

Памʼятаємо нашу історію!

Не повторюємо наших історичних помилок!