Родители проигнорировали прививку: в Ивано-Франковске 3-летнего ребенка вводили в кому, чтобы спасти от столбняка

В Ивано-Франковске врачи ввели в кому 3-летнего ребенка, чтобы спасти его от столбняка. Медикам удалось спасти жизнь девочки от смертельного недуга.

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Об этом сообщил гендиректор Ивано-Франковской областной детской больницы Тарас Мельник. Как отметил врач, осложнение болезни повлекло за собой то, что ребенок не был вакцинирован.

Он также призвал родителей не пренебрегать вакцинацией детей, поскольку это может привести к катастрофическим последствиям. Так, после преодоления смертельного заболевания впереди девочку ждет длительный процесс реабилитации.

"Нашим специалистам удалось спасти эту трехлетнюю девочку от столбняка. Это – смертельно опасный недуг! 24 дня искусственной вентиляции легких и дорогих иммунозамещающих препаратов, трахеотомия и даже искусственная медикаментозная кома – вот что пережил ребенок. А впереди ребенка ждет реабилитация. Все потому, что она не была вакцинирована. Здоровье и жизнь ваших детей в ваших руках, не забывайте об этом. Ведь далеко не каждый такой случай имеет счастливый конец", – написал Тарас Мельник в Facebook.

Напомним, что медики предупредили об опасной детской болезни в Украине. Болезнь передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путем (например, через игрушки и еду).

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